نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 6 خطوات.. طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021 وكيفية التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار توفير أفضل الوسائل لتقديم الخدمات في المملكة، كشفت المديرية العامة للجوازات عن طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021م، التي جرى تصميمها بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني السعودي، لتسهيل عملية التحقق من هوية الوافدين خصوصًا في حالة عدم وجود الوثيقة الأصلية التي تكشف عن شخصية حاملها، وهي شبيهة بالوثيقة التي أصدرتها المديرية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تمكن حاملها من معرفة جميع بياناته الخاصة عبر تطبيق أبشر أفراد من خلال “QR Code”، فيما يعد الهدف منها هو إدارة هوية الوافد لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني.

طريقة الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021

نوضح لكم متابعي موقع ثقفني، كيفية الحصول على هوية مقيم الرقمية 2021م عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث أنها خِدمة لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، وجاءت طريقة الحصول على الهوية الرقمية 2021 على النحو التالي:

يجب علينا أولاً التوجه بالدخول إلى تطبيق أبشر أفراد الإلكتروني على شبكة الإنترنت. نقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة باسم المستخدم. ندخل كلمة المرور في مكانها المخصص. علينا اختيار قائمة “خدماتي” من الصفحة الرئيسية. نختار في الخطوة التالية تحميل البطاقة التي نُريدها. في النهاية يتم الطلب بتمكين معرفة الوجه الخاص بالشخص الذي يريد الحصول على هذه الوثيقة الإلكترونية.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية

وقبل الاستفادة من الهوية الرقمية للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، يجب أولا تفعيلها، فيما يتم ذلك بكل سهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، لكن يجب تحميل النسخة الجديدة من هذا التطبيق عبر شبكة الإنترنت، ثم بعد ذلك علينا بإتباع الخطوات الآتية لإتمام عملية التفعيل بنجاح:

علينا في الخطوة الأولى الذهاب إلى تطبيق أبشر أفراد عبر الإنترنت.

نسجل الدخول باسم المستخدم.

يجب أن ندخل كلمة السر.

نختار قائمة خدماتي.

علينا بعد ذلك اختيار تحميل البطاقة.

فيما يلي النقر على أيقونة تحميل الهوية.

يجري تفعيل الهوية بعد تمكين معرفة الوجه.

فيما يمكن الحصول على تلك الهوية من خلال تطبيق أبشر أفراد عبر الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكذلك عن طريق الهواتف التي تعمل بنظام الآيفون.