أبسط 3طرق تقسيط سيارات بدون نت كفيل

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عمر شويل - جدة تقسيط السيارات بدون كفيل يلجا إليها العديد من الأشخاص الذين لديهم الرغبة في شراء سياره سواء كانت للعمل أو الاستخدام الشخصي من احد المعارض الخاصة ببيع السيارات أو المؤسسات الخاصة بيع السيارات بالتقسيط ،تتميز المملكة بانها توفر للمواطنين السعوديين والمقيمين بها حق امتلاك سياره خاصه بهم أول العمل ويوفرون له طرق سهله وبسيطه لتقسيطها وبدون شرط وجود كفيل

طريقة تقسيط سيارة بدون كفيل

من المعروف امتلاك شخص لسياره شيء لا يقدر عليه الكثير ولكن من خلال هذا المقال سنوضح لكم كيفيه تقسيط سياره بدون كفيل ، وكيفيه تقسيط سياره بدون دفع أولي أو بدون بنك ،وطريقه تقسيط سيارات مستعمله بدون مقدم

طريقه تقسيط سيارات بدون دفعه أولي أو بدون كفيل لعام 2020

العديد من معارض السيارات في المملكة توفر للمقيمين بها ومواطنيها حق امتلاك سياره بالتقسيط وبدون اللجوء إلى وجود كثير وبدون دفع مقدم.

يحق للمواطنين السعوديين أو الذين يقيمون فيها شراء سياره بالمزايا والمواصفات التي يريدها.

تقوم معارض السيارات في المملكة العربية السعودية بعمل العروض وهذه العروض تعمل على جذب الكم الكثير من العملاء .

لكي تستفيد من خدمه تقسيط السيارات يجب تنفيذ مجموعه من الشروط والضوابط هذه الشروط تدمر حق العميل و صاحب المعرض أو الشركة وتجنب عمليه الاختلاس أو السرقة.

ولابد أن يكون قرار التقسيط هو القرار المفضل للعميل وذلك يتم بعد أن يقارن بين الشراء الفوري والشراء بالتقسيط.

لابد أن يحرس العميل أن يتعامل مع معارض مشهوره لكي يضمن حقه ولا يتعرض لأي عمليه نصب.

يجب على العميل أن يقرا جيدا عقد شراء والتأكد من السعر الذي تمت به الصفقة وهو افضل سعر.

يجب علي العميل التأكد من ظروفه المادية أنها مناسبة والتأكد من قدرته علي السداد .

يفضل أن القسط الشهري لا يزيد عن ثلث المرتب بحيث يتمكن العميل من سداد جميع الأقساط دون أن يتعرض لضغط مادي .

يجب على العميل وقراءه عقد التقسيط ومراجعته قبل التوقيع .

أفضل طرق تقسيط السيارات في المملكة العربية السعودية

1_ التقسيط التمويل

في هذه الخطوة يقوم البنك باقتناء السيارة وكتابة العقد باسمه ولذلك حاي يتأكد من أن العميل سوف يدفع جميع الأقساط الخاصة بالقرض أو التمويل .

يجب أن يتراوح راتب العميل شهريا بين 1800 ريال و 8000ريال سعودي .

2_ التقسيط والتمويل الشخصي

هذه الطريقة توفر فيها العميل بمساحة حرية اكبر ، بينما السيارة تكون غير مسجلة باسم البنك ويتم استلام العميل بسرعه ويمكن أيضآ استلام السيارة في نفس اليوم .

لكن لابد أن يتراوح راتب العميل بين 1900 إلي 30000ريال سعودي .

3_ إيجار السيارة مع التعهد بأن يمتلكها العميل

يناسب هذا للنوع لصحاب الدخل الضعيف ولكن لامتلك العميل السيارة إلا بعد سداد أخر قسط لها .

معارض تقسيط السيارات بدون بنك