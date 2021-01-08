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عمر شويل - جدة كم يستغرق نقل الكفالة إلكترونيا 2021 من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص والمقيمين داخل المملكة السعودية بمعرفة الوقت المحدد لنقل الكفالة إلكترونيا من خلال وزارة العمل بالمملكة السعودية عبر الإنترنت، حتى يتمكن من النقل من الكفيل القديم إلى الكفيل الجديد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كم يستغرق نقل الكفالة إلكترونيا بالتفصيل.

كم يستغرق نقل الكفالة الإلكترونية

عند تقديم نقل الكفالة إلكترونيا لا يحتاج الكثير من الوقت من خلال تقديم الطلب من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية، حيث أكدت أنه نقل الكفاله الكترونية لا تحتاج الا 15 يوم بعد أن يتم الموافقة بشكل رسمي من قبل وزارة الداخلية وهي الفترة المحددة للانتهاء من إجراءات عملية النقل حتى يتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل الأول ليتم نقلها إلى الكفيل الثاني، وبالتالي لا يكتمل هذا الطلاق عند عدم إجراء جميع الإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى أهمية الحصول على موافقة رسمية من قبل مكتب العمل السعودي.

حالات طلب نقل الكفالة

بعد معرفة كم يستغرق نقل الكفالة إلكترونيا سوف نضعها في من خلال السطور القادمة على حالات طلب نقل الكفالة لها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالشروط التالية:

بعد ثلاثة أشهر من العمل دون أن تحصل على مستحقاته المالية أو عند عدم تجديد إقامة العامل وتتضمن عند تقديم الكفيل بلاغ زور عن هذا العام، وإذا كان هذا الوافد الجديد لم يقوم بالحصول على رخصة عمل.

خطوات نقل الكفالة إلكترونياً

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل بالمملكة السعودية والضغط على الخدمات الإلكترونية ثم تقوم بالضغط على كلمة دخول وتضيف رقم الهوية وكلمة المرور، والتأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح ثم تحديد الكفيل والمنشاة التي تريد الانتقال إليها ثم تقوم بالضغط على خدمة وافد وسوف يتطلب منك إضافة اسم الكفيل الجديد.

واضافة الرقم القومي الخاص بهذا الشخص العمل والضغط على البحث وسوف تظهر أمامك صفحة جديدة يتطلب عليك اضافة العديد من المعلومات الهامة والتي تشمل الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي، وكذلك رقم الإقامة مدة الإقامة وبعد الموافقة على جميع الشروط يتم التأكيد أن الكفيل يكون بتحمل جميع مسؤولية الإجراءات المطلوبة ثم اضغط على كلمة الإرسال.