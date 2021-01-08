نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك التسليف 2021 وأهم المستندات المطلوبة وشروط وكيفية التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المواطنين السعوديين الذين إستفادوا من قروض بنك التسليف والادخار علي طلبات إعفاء من باقي الأقساط المتبقية من القروض وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وخصوصاً بعد تفشي فيرس كرونا مما أدي الي غلق المصالح الحكومية والخاصة مما تسبب في خسائر مالية كبيرة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم كيفية الحصول علي إعفاء من من بنك التسليف والادخار، فقد قدمنا لكم في مقال سابق أفضل معروض الي الديوان الملكي للحصول علي إعفاء بنك التسليف من الديوان الملكي.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم علي طلب إعفاء من بنك التسليف

الشروط المطلوبة من بنك التسليف والادخار

يقدم بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية قروض وخدمات بنكية لكي يسفيد منه المواطن السعودي لتحسين مستوي المعيشي، ولقد صدر أمر ملكي بأعفاء فئات من المواطنين من مستفيدي الضمان الاجتماعي وهم كبار السن، الأيتام المستفيدي من الضمان الاجتماعي، ذوي الاحتاجات الخاصة، وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن الاعفاء من قروض بنك التنمية الإجتماعية حسب الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة والظروف الصحية، ولكي تحصل الأسرة علي تمويل بنك التسليف لا بد من توافر الشروط التالية.

أن لا يزيد دخل الشخص من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي.

الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرون يحتسب من الأسرة ولا يكون متزوجاً أو موظف، وإذا كانت البنت غير متزوجة أو موظفة تحسب من أفراد الأسرة.

أرقام بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية

الرقم العام لبنك التسليف والادخار: 0112746444. بنك التسليف والادخار فرع مكة المكرمة: 0125765357. بنك التسليف والادخار فرع الرياض: 0112093790. بنك التسليف والادخار فرع الدمام: 0138315875. بنك التسليف والادخار فرع الطائف: 0127375688. بنك التسليف والادخار فرع خميس مشيط: 0172354306.

الرابط الرسمي لتقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف والادخار بالمملكة