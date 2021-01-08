نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تقدم في كلية الملك عبدالعزيز الحربيه لخريجي الثانويه العامه ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك عبد العزيز الحربية هي أول أكاديمية عسكرية سعودية تأسست في 22 ديسمبر 1955 ، وبدأت في إنشاء الأكاديمية العسكرية في مدينة المكالمه عام 1354 ، ثم في المملكة العربية السعودية. أنشئت. الكلية الحربية: في ذلك الوقت حصلت الأكاديمية على دبلوم بدون شهادة ابتدائية ، وكانت مدة الدراسة ستة أشهر فقط ، ثم انتقلت المدرسة إلى الطائف عام 1358 م ، ثم صدر مرسوم ملكي في صفر عام 1374 م. تأسست الكلية الحربية (صفر) بالرياض وسميت بكلية الملك عبد العزيز ، وافتتحت عام 137 هـ / 13 م

شروط التقديم في كلية الملك عبدالعزيز الحربيه

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين ويقيمون في المملكة العربية السعودية.

السلوك السليم.

يجب أن يكون عمر المتقدمين 17 عامًا أو أكثر من 24 عامًا.

يُطلب من مقدم الطلب أيضًا اجتياز مقابلة شخصية ، ويجب على مقدم الطلب اجتياز الفحص البدني والفحص الصحي.

يجب أن يكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن. يجب على المتقدمين اجتياز اختبار الكفاءة بدرجة لا تقل عن 60٪.

يُطلب من المتقدمين أيضًا اجتياز اختبار درجة بدرجة لا تقل عن 60 ٪.

الحصول على شهادة الثانوية العامة في العلوم أو الأدب.

خطوات التسجيل في الكلية

الدخول على الموقع الرسمي للجامعة عبر الإنترنت كالتالي: “من هنا”.

انقر فوق رمز خدمة “القبول الموحد أو التطبيق عبر الإنترنت”.

املأ جميع المعلومات المطلوبة بدقة.

يجب إرفاق جميع المستندات والمستندات المطلوبة من قبل إدارة الجامعة.

انقر فوق “طلب التسجيل”.

يجب أن تتلقى إدارة الجامعة خطاب تأكيد بشأن قبول الطلب.

الأقسام المتوفرة في الكلية

أدخل الموقع الرسمي للجامعة المهن الطبية المختلفة.

مهنة الخدمة الصحية.

مهندس محترف.

مهنة الإدارة.

تخصص في التجارة الدولية والقانون الدولي.

ترجمة احترافية.

إعلامي محترف.

تخصص إسلامي

رابط موقع الكلية

توفر كلية الملك عبد العزيز الحربيةكلية الملك عبد العزيز الحربية موقعها الإلكتروني والذي يقدم قائمة شاملة بجميع أخبار الكلية ، كما يوفر الموقع العديد من المناصب وإشعارات القبول ، لأن الموقع يسمح بتقديم الطلبات إلى الكلية. وفهم نتائج القبول والخدمات الإلكترونية الهامة الأخرى.

تعالوا معكم إلى نهاية المقال الخاص بأوضاع كلية الملك عبد العزيز الحربية لخريجي الثانوية العامة والذي من خلاله قدمنا ​​كل المعلومات حول القبول في الجامعة