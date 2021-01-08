نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجز التقاضي عن بُعد التابعة لوزارة العدل السعودية وخطوات حضور الجلسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ناجز التقاضي عن بُعد في المملكة العربية السعودية، هي من أكثر الأمور التي تَشغل بال عدد كَبير من المواطنين، لأنها أحد الخدمات المقدمة من وزارة العدل، والتي تُساعد في إنجاز كل المهام الخاصة بوزارة العدل للمقيمين والوافدين في المملكة، وتٌعتبر تلك الخدمات التي وفرت على القضاة والمواطنين الكثير من الوقت.

ناجز التقاضي عن بُعد

خدمة ناجز كانت تَلك الخطوة من أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة السعودية، لتَحويل كل الخدمات التي تَتطلب زيارة مقر الوزارات والمقرات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وبالتالي سَيَتم تَوفير الوقت، بالإضافة إلى التكلفة المنخفضة لجميع الأطراف، ومن جانب آخر يٌساعد القاضي في اتخاذ القرار الصحيح، بالإضافة إلى تَقليل نسبة الأخطاء التي قد يُمكن أن تَحدث، لأن كل الخطوات التي يَتم القيام تَتم باستخدام التكنولوجيا.

خطوات حضور الجلسات عن بُعد

يَتم الاعتماد الكامل على الاتصال المرئي، ومن أجل حضور الجلسات عن بُعد عبر بوابة ناجز، يَجب الدخول على رابط البوابة التابعة لوزارة العدل السعودية، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-