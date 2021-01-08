ترامب يعلن عدم مشاركته في مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

بلادي – الرياض :
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم مشاركته في حفل تنصيب جون بايدن يوم 20 يناير الجاري، بعد فوزه رسمياً في الانتخابات.
وأوضح أن الـ 75 مليون شخص ممن أدلوا له بأصواتهم سيكون لهم دور كبير في المستقبل ولفترة طويلة، ولن يتعرضوا للازدراء أو يعاملوا بطريقة ظالمة بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة.
وكان ترامب تعهد بانتقال سلس للسلطة بعد إقرار الكونجرس رسميا فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة رغم اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس.
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