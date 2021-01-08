نائب أمير الرياض يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : تلقى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة قد بدأت حملتها للتطعيم ضد الفيروس التاجي منتصف الشهر الماضي، وذلك من خلال استهداف الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالمرض. يذكر أن عددا من المسؤولين قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، على رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحة توفيق الربيعة.

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