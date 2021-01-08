ختام التمرين المشترك بين المقاتلات السعودية “ف 15” والقاذفات الأمريكية الاستراتيجية “بي- 52”

بلادي – الرياض : اختتمت القوات الجوية السعودية والقوات الجوية الأمريكية التمرين الثنائي ضمن التعاون المشترك بين القوتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وشاركت في التمرين مقاتلات “ف-15 إس أي” السعودية، والقاذفات الاستراتيجية “بي-52” ومقاتلات “ف-16” التابعة للقوات الجوية الأمريكية. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا التمرين يبرز القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي.

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