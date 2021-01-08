بلادي – الرياض : أكدت وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لكبار السن عبر تطبيق “صحتي”. واستعرضت صورة توضح الخيارات المتاحة للمستفيد من الموعد، والتي تشمل الوالد أو من يقوم بعملية التسجيل نفسه. وأشارت إلى الأولوية التي يحظى بها كبار السن ضمن الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح، مؤكدة حرصها على سلامتهم والحفاظ على صحتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” للأبناء.. والدك لديه أولوية الحصول على لقاح كورونا فاحجز له أولاً لسلامته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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