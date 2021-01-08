كيف ننعي موتانا ؟ ….بقلم الكاتبة : سميرة عبدالله أبوالشامات

بكلمات منمّقة ؟ أم بكلمات مسطّرة ؟ أم بحروف مجمّعة أو متقطّعة ؟ كيف نستطيع أن نكتب نص النّعي لأعزّ النّاس و أحبّ النّاس ؟ سواء زوج ؟أو أخ ؟أو أخت؟ أو زوجة ؟

هل أنت مجبر للإعلان بنصٍّ تكتبه، و تصيغه بنفسك؟ أو يشاركك الآخرون كتابته ليعرف النّاس خبر الوفاة؟ و يشاركوك حزنك الذي أخذ بشغاف القلب و اختلعه من داخلك؟

أم أنّك تحتاج إلى دعوات و صلوات تساندك لتقف و لو قليلاً؟ و أنت بين مصدّق و مكذّب و متردّد لا تستطيع الاعتراف بالحقيقة !

تريد أن تغمض عينيك لترى شيئا غير الشّيء و كلمات غير الكلمات.

نصّ النعي : انتقل إلى رحمة الله المغفور له باذن الله و يُتقبّل العزاء في داره … ها قد كتبتها لتكون حقيقة لا مفرّ منها و الكلّ يعترف بها.

يا الله !!! المرحوم أصبح من الماضي؟!

المغفور له أصبح من الماضي ؟!

يُتقبّل العزاء في داره؟!! أي دار وقد خلت منه الدّار؟ وانتقل الى دار الاخرة ؟

بين لحظة و طرفتها يغيّر الله من حال إلى حال.

عظّم الله أجركم… رغم أهميّتها في تعظيم الأجر والثواب ، إلا أنّك ترفض سماعها عندما تقال لك !

لماذا تؤكّدون لي الواقع؟ أنا بين رفض و تصديق وتكذيب لما حولي!

النّاس من حولك تشد من أزرك وأنت هائم من الذي يحصل حولك.

استجمعت نفسي وقواي ، واسترجعتُ وفاة الرسول صلّى الله عليه و سلّم ، و صوت عمر و هو يقول : من قال أن محمّداً قد مات قتلته بسيفي هذا، فخرج أبو بكر الصدّيق للنّاس وقال : من كان يعبد محمّداً فإن محمّداً قد مات ، و من كان يعبد الله فإنّ الله حي لا يموت، فهدأ عمر و النّاس و هدأت النّفوس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما قال :إذا أصاب أحدكم مصيبة فَلْيَذْكُرْ مصابه بي فإنها من أعظم المصائب.

( كل مصيبة بعدك جلل* يا رسول الله )

يا رب إنّنا مؤمنون بقضائك و قدرك ، و نعلم أنّنا مثابون لصبرنا…

اللّهم لا تحمّلنا مالا طاقة لنا به…

و إنّا لله و إنّا إليه راجعون … ولا حول ولا قوة الا بالله. اللّهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها .

هكذا أوصانا رسولنا وهذا دعائنا لنصبّر أنفسنا و نرضيها.

اللّهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى مع رسولنا صلّى الله عليه و سلّم.

اللّهم أرحم موتانا وموتى المسلمين وعظّم لنا في الأجر والثواب .

تقبل الله الدّعوات الطيبة من الجميع.

*سميرة أبو الشامات تنعي زوجها عبدالقادر جستنيه

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*جلل: و هو لفظ يشترك فيه المعنى و ضده ، فالمقصود أي كل مصيبة بعدك هينة ، فالجلل يطلق على الشيء العظيم و الهين.