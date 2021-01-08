في ناصيته كل يوم .. العرفج : العادة كسرت ساق الشاعر إبراهيم ناجي

دوت الخليج : في ناصيته كل يوم يقول العرفج : العادة التي كسرت ساق الشاعر الكبير إبراهيم ناجي صاحب قصيدة ” هل رأى الحب سكارى مثلنا ” لأنه حينما ذهب إلى لندن وأراد قطع الشارع التفت إلى اليسار كالمعتاد في مصر .. ولم ينتبه أن نظام السير في بريطانيا يختلف … فقطع الشارع ودهسته سيارة وكسرت رجله .. فقال : خرجت من الديار أجر همي وعدت إلى الديار أجر ساقي

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