نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر افراد تسجيل دخول لتفعيل هوية مقيم الرقمية السعودية الجديدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر افراد تسجيل دخول يوفر لنا تفعيل هوية مقيم السعودية من خلال التطبيق الجديد؛ للاستفادة من مزايا الهوية الرقمية التي توفرها لنا البوابة الإلكترونية، والتي تعمل كنوع من أنواع التعريف بالشخص، ويتمتع حاملها بالعديد من المزايا عن غيره داخل المملكة العربية السعودية، وجاء الأمر سريعاً للتعامل مع الظروف الحالية ضمن رؤية 2030 التي تنهض المملكة علي أساسها، وسأل الكثيرين ما هي الهوية الوطنية الرقمية مؤخراً، سنجيبكم علي ذلك كما سنرفق لكم الروابط الرسمية للتطبيق.

الاحوال المدنية هوية مقيم الرقمية

أكدت الأحوال المدنية أنه يمكن الآن تحميل تطبيق (أبشر أفراد) الجديد؛ للاستفادة من الهوية الرقمية عن طريق الروابط الرسمية التالية:

أبشر افراد تسجيل دخول الهوية الرقمية

أعلنت مديرية الجوازات العامة، مساء يوم الأربعاء، 6 من يناير 2021، توفير نسخة رقمية للمقيم، وعمل تفعيل هوية مقيم الوطنية عن طريق تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني ’’أبشر أفراد’’، بمسمى الهوية الرقمية السعودية للمقيم، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وطريقة الحصول عليها وتفعيلها سهل للغاية كما سنتعرف الآن.

تفعيل الهوية الوطنية الرقمية السعودية

أوضح النقيب ’’ناصر بن مسلط العتيبي’’، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، أن تفعيل هوية مقيم الوطنية سهل للغاية، وسيقوم بتسهيل الكثير من الإجراءات أهمها التحقق من هوية حامليها من الأشخاص المقيمين داخل المملكة، وذلك حالة عدم حمل الهوية الأصلية، والمستفيد يستطيع إظهار البيانات الخاصة به عن طريق أبشر افراد، التطبيق الإلكتروني عن طريق رمز استجابة سريع متغير (QR Code)، ويمكنكم التفعيل كما يلي:

تحميل تطبيق أبشر أفراد السابق إرفاق روابطه.

التفعيل بكل سهولة بإكمال البيانات الشخصية المرفقة.

التأكيد علي البيانات، بعد حفظها بالكامل والتأكد من صحتها.

أكد المتحدث الرسمي، أن هوية مقيم الوطنية عبر أبشر افراد تسجيل دخول إلكتروني، ستكون متاحة من خلال التطبيق الإلكتروني حتي حالة عدم الاتصال بالإنترنت، وستكون ضمن تحول رقمي رهيب وتعاملات إلكترونية توفر الكثير من الجهد علي المواطنين، وكذلك علي المسؤولين في مختلف القطاعات.