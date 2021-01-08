نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تحدد موعد رفع تعليق رحلات الطيران وفتح المنافذ رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أنه سيسمح كافة المواطنين بالسفر خارج المملكة وإليها، وذلك بداية من يوم الأربعاء نهاية شهر مارس القادم، حيث أن هذا الموعد سوف يتم بدء تنفيذ قرار رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، فضلاً عن فتح كافة المنافذ البرية والبحرية بشكل تام، وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، فإن هذا البيان يأتي إلحاقا للبيان الذي صدر في الثاني من يناير الحالي، والذي تضمن كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي يتم تطبيقها على القادمين من الخارج للمملكة.

بيان رفع تعليق رحلات الطيران

ووفق البيان فإنه نظراً لحالة استمرار الجائحة، وما تشهده العديد من دول العالم من ظهور موجة ثانية من هذا المرض، رافقها ما كشف عنه العلماء من ظهور تحور جديد لبعض سلالات الفيروس، والتي تتميز بأنها أسرع في معدل انتشارها، علاوةً على ذلك فإن انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة من وزارة الصحة، يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار البيان إلى أنه للحرص على حفظ وسلامة كافة المواطنين، والإبقاء على المعدلات المنخفضة للإصابات بالفيروس في المملكة، وأهمية اكتمال وصول كافة الكميات من العلاج، الذي تعاقدت عليها السلطات السعودية، وذلك خلال الفترة القادمة والعمل على توزيعه على كافة المناطق في المملكة وتحصين الفئات الأولى، والأكثر عرضةً للإصابة والتعرض لحدوث مضاعفات خطيرة.

قرارات إلغاء تعليق السفر

وبموجب ما أشار إليه بيان وزارة الداخلية السعودية، أعلنت عن مجموعة من القرارات التي سيتم البدء بتنفيذها في نهاية شهر مارس القادم، والتي تتمثل في القرارات التالية:

السماح لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

رفع كل القيود التي تم تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل بموجبها.

فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يتم تنفيذ هذه القرارات مع التطبيق الكامل لكافة الإجراءات والاحترازات الوقائية، التي تم وضعها من قبل اللجنة المعنية باتخاذ، ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الجائحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.