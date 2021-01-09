خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وهوية مقيم الرقمية عبر أبشر

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عمر شويل - جدة خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين بالسعودية، أعلنت عنها الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أكدت على إطلاق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين في تطبيق أبشر للأفراد تحت مسمي الهوية الرقمية أما بالنسبة للمقيمين على أرض المملكة فقد أعلنت الأحوال المدنية عن إطلاق هوية مقيم الرقمية وهي أيضاً عبارة عن نسخة إلكترونية متاحة على تطبيق أبشر للأفراد تتضمن بيانات المقيم على أرض المملكة.

والهوية الرقمية عبارة عن هوية رقمية يتم تفعليها عن طريق تطبيق أبشر للأفراد وتتضمن اسم المستفيد باللغة العربية والانجليزية ومكان وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهائها بالتقويم الهجري والميلادي.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وهوية مقيم الرقمية عبر بوابة أبشر:-

قال مساعد وزير الداخلية لشئون التقنية الأمير بندر بن عبد الله بن مشاري، بأن الهوية الرقمية للمواطنين وهوية مقيم الرقمية ، تتضمن عدد من المزايا أهمها ما يلي:-

* الاعتماد عليها كبديل للبطاقة البلاستيكية في التعاملات الرسمية.

* محاكاة الهوية البلاستيكية بنسبة 100% سواء من ناحية التوثيق أو البيانات.

* تمكين المستفيد من استعراض الهوية الخاصة به بصورة إلكترونية في حالة عدم حمل اصل الهوية الوطنية، ويمكن تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وهوية مقيم الرقمية بالخطوات التالية :-

* يتم تحميل تطبيق أبشر للأفراد الرسمي وتنزيله على الجوال.

* يتم الدخول على تطبيق أبشر للأفراد بعد تنزيله قم بكتابة اسم المستخدم ورقم التعريف.

* قم بالنقر فوق خدماتي

* قم بالنقر على تحميل الهوية الرقمية الموجودة بأسفل الصفحة.

* بعد ذلك سيتم الاحتفاظ بتلك الهوية على هاتفك الجوال.

مميزات هوية مقيم الرقمية:-

تمكن هوية مقيم الرقمية للمقيمين على أرض المملكة سهولة عملية التحقق من هوية حاملها وذلك في حالة عدم حمله أصل الهوية، ويمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الجوال وذلك من أجل الاستفادة منها دون أن يكون هناك اتصال بالأنترنت.

وتسعي المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إلى تطوير وتعزيز كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بشكل إلكتروني، تسهل للمواطن السعودي والأفراد المقيمين بها الحصول على مختلف الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الأجهزة الحكومية للحصول على تلك الخدمة وذلك وفق رؤية 2030 في المملكة.