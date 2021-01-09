نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة | إصدار تأشيرة زيارة عائلية عبر إنجاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طلب زيارة عائلية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يومياً تتلقي وزارة الخارجية السعودية الكثير من الطلبات الإلكترونية الخاصة بطلب زيارة عائلية للأقارب، فهناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بإجراء زيارة لأقاربهم سواء بدول مجلس التعاون الخليجي أو في أي دولة أخري، لذلك يتم البحث بصفة مستمرة عن الطريقة الصحيحة للحصول على موافقة للزيارة العائلية من وزارة الخارجية، وسوف نوضح لجميع المواطنين والمقيمين أفضل طريقة من أجل تسجيل طلب زيارة عائلية، وشروط الزيارة العائلية بالسعودية وتكاليف الزيارة العائلية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الخارجية السعودية

تسجيل طلب زيارة عائلية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ليست هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها وزارة الخارجية لمواطنيها، بل هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم من خلال الوزارة مثل تأشيرات الخروج والعودة وخدمات التصديقات الورقية المختلفة، وغيرها من الخدمات المتعلقة بسفر المواطنين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وتسهل الوزارة علي المواطنين استقدام أقاربهم المقيمين خارج المملكة العربية السعودية والموافقة علي طلب الزيارة العائلية بعد سداد الرسوم الخاصة بها.

رسوم الزيارة العائلية بالسعودية عام 1442

وزارة الخارجية السعودية قد حددت رسوم خاصة يتم تحصيلها من قبل كل مواطن أو مقيم، قد قام بتقديم طلب زيارة عائلية لإحضار فرد من الأسرة أو العائلة، ويتم دفع هذه الرسوم مرة واحدة خلال فترة تأشيرة الزيارة العائلية، ويتم دفع مبلغ 300 ريال سعودي قيمة تأشيرة الزيارة العائلية، وتصل مدتها الي 90 يوم فقط من تاريخ إصدار التأشيرة وإذ لم يتم دخول المملكة خلال هذه الفترة يتم إلغاء التأشيرة الصادرة من وزارة الخارجية.

تسجيل طلب زيارة عائلية للمواطنين والمقيمين بالمملكة إلكترونياً

وفرت وزارة الخارجية السعودية إمكانية التقديم علي طلب الزيارة العائلية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها، فمن السهل قيام جميع المواطنين باستقدام الأقارب التابعين له ويقيمون خارج المملكة العربية السعودية، وإجراء زيارة عائلية لهم لفترة موقتة والمكوث فترة لا تقل عن 3 شهور قابلة للتجديد في حالة الرغبة، ويتم طلب الزيارة العائلية من خلال الدخول علي منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة للوزارة.