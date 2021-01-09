نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل المهنة للمقيمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل المهنة للمقيمين، تعتبر عملية تعديل المهنة للمقيمين أكثر اﻷمور التي يبحث عنها أصحاب الأعمال الكبرى لكل الوافدين الجدد، وذلك رغبة في تعديل مسارهم الوظيفي من مكان لمكان آخر نتيجة الاحتياج الضروري للمؤسسة، وتعديل المهنة للمقيمين في المملكة العربية السعودية تعتبر خدمة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لتيسير الأمور على أصحاب الأعمال والأشخاص العاملين لديهم، وفي مقالنا اليوم سنتعرف معًا على كل تفاصيل تعديل المهنة للمقيمين.

تعد تلك الخدمات من الخدمات المهمة وذلك لأن العاملين لا يستطيع إكمال عمله في المملكة الآن إذا غير المهنة الخاصة به، لذلك اهتم كل رؤساء العمل كيفية تعديل المهنة للمقيمين حتى يتجنب للمسائلة القانونية الخاصة بتلك الشؤون، كما يمكنك تغيير هذه الخدمة بطريقة بسيطة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة في المملكة العربية السعودية.

طريقة تعديل المهنة للمقيمين

تستطيع من خلال منصة أبشر تعديل المهنة للمقيمين بواسطة أصحاب العمل حتى يقوم بالاستفادة من الأشخاص الغير مناسبين في عمل ما وتتغير مسماهم الوظيفي لآخر من خلال خيار منصة أبشر للأعمال خلال اتباع الخطوات التالية: اذهب إلى منصة أبشر، ثم اضغط على أبشر أعمال واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى كتابة رمز التحقق من أجل التأكد أنك لست روبوت، ثم سجل الدخول وانقر على كلمة الجوازات، ثم اختر تعديل المهنة من قائمة يمكنك تدوين اسم العامل الذي تريد تعديل المهنة الخاصة به من القائمة التي تخص صاحب المؤسسة.

بعد ذلك اضغط على كلمة بحث حتى يتم عرض كل المهن التي يستطيع العامل الانتقال إليها، ثم اضغط على إضافة مهنة الجديدة وستظهر لك قائمة أخرى يمكنك من خلالها معرفة كل المعلومات والبيانات الخاصة بذلك العمل، ويمكنك هنا من الضغط على كلمة موافق للشروط والأحكام التي توجد أمامك ويتم دفع الرسوم الخاصة بذلك.

الشروط الواجب توافرها من أجل إتمام عملية تغيير المهنة للمقيمين

هناك بعض الشروط الواجب تنفيذها من ناحية الوافد لهدف تغيير المهنة ألا وهي: