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عمر شويل - جدة إطلاق هوية مقيم الرقمية، الجوازات تطلق هوية مقيم الرقمية عبر منصة أبشر، قامت المديرية العامة للجوازات بإطلاق النسخة الرقمية الخاصة بـ هوية مقيم، حيث إن الخدمة أصبحت متاحة على التطبيق الخاص بوزارة الداخلية على الموقع الالكتروني الذي يطلق عليه “أبشر أفراد”، الخاصة بهوية مقيم الرقمية، وكان ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات.

مميزات هوية مقيم الرقمية

كان قد أوضح النقيب ناصر بن مسلط العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، بأن الهوية الخاصة بمقيم الرقمية سوف تسهل من عملي التحقق من الهوية الخاصة بـ حامليها من المقيمين وذلك في حالة عدم حمل أصل الهوية، ليتمكن المستفيد من عرض كافة البيانات الخاصة بالهوية بشكل إلكتروني وذلك عبر التطبيق الإلكتروني أبشر أفراد.

وبواسطة الرمز الخاص بالاستجابة السريعة والذي يعمل بشكل متغير، وبالانجليزية (QR Code)، كما يتمكن المقيم من تنزيل نسخة من رمز الاستجابة السريعة على جهاز الهاتف المحمول الخاص به لاستخدامها والاستفادة منها دون الحاجة الى الاتصال بالانترنت.

كما أكد أن الهوية الخاصة بمقيم الرقمية سوف تكون نقطة التحول لتطوير كافة العمليات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية للأفراد والتحول الرقمي للقطاعات المتعاونة مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية.

طريقة استخراج هوية مقيم للمواطن والمقيم

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن طريقة استخراج الهوية الرقمية لمقيم وذلك من خلال:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر.

وبعدها قم باستخراج الهوية الرقمية للمقيم والمواطن من الموقع الالكتروني

وأخيراً قم بالاحتفاظ بتلك النسخ في جهاز الهاتف المحمول الخاص بك لتستخدمها عند اللزوم.

الجوازات السعودية توضح أسباب تفعيل هوية مقيم

كانت قد قررت مديرية الجوازات السعودية على التفعيل الهويه الخاصه بمقيم الرقمية من خلال خدمات أبشر الإلكترونية أو من خلال تطبيق الهاتف الجوال او من خلال الموقع الالكتروني، أتاحت الجوازات السعودية هوية مقيم الرقمية عبر خدمات أبشر الأفراد من خلال الجوال، والموقع الإلكتروني الرسمي، والتي تأتي تماشياً على ما أعلنته مديرية الأحوال المدنية تجاه الإطلاق الخاص بالهوية الرقمية الوطنية لكافة سواء السعوديين او المقيمين من الجاليات العربية المختلفة، وفي إطار التطوير الرقمي الذي تدعمه وزارة الداخلية السعودية لتسهيل الحصول على كافة الخدمات، التي سوف يستفيد منها المواطن والمقيم كل على حد سواء، وذلك بما يتوافق مع توجهات رؤية وأهداف المملكة في عام 2030.