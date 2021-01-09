نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تجديد استمارة السيارة لعملاء البنك الراجحي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يزداد البحث يومياً حول آلية البنك خاصة بعد إعلان إمكانية تجديد استمارة السيارة لعملاء بنك الراجحي، حيث يسعى البنك بشكل مستمر إلى تحقيق مصلحة العميل، وتقديم كافة الخدمات التي يمكن أن يحتاج إليها مع مرور الوقت، علماً أن بنك الراجحي من أكثر البنوك التي تسعى إلى تحقيق كافة رغبات عملائها في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو من المقيمين في المملكة، وقد أضاف البنك أنه في حالة وجود مخالفات يمكن التقديم على تجديد استمارة السيارة، وذلك من خلال اتباع خطوات تجديد الاستمارة التي نعرضها لكافة متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال.

آلية تجديد استمارة السيارة:

أعلن بنك الراجحي من خلال موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة تجديد استمارة السيارة في حالة وجود إحدى المخالفات، وقد أضاف إلى ضرورة توافر بعض الشروط لدى العملاء يجب توافرها في حالة رغبته في تجديد استمارة أو رخصة السيارة، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية تجديد استمارة السيارة لعملاء بنك الراجحي.

كيفية تجديد استمارة السيارة لعملاء بنك الراجحي:

سداد رسوم التجديد برقم الهوية لمالك السيارة (الرقم التسلسلي للسيارة الخاصة به).

يجب أن يكون اسم العميل كمستخدم فعلي على هذه السيارة.

القيام بالفحص الدوري للسيارة.

الإفادة برقم الهوية ورقم الجوال ورقم اللوحة (حروف وأرقام) من أجل استكمال عملية التجديد

رسوم إجراءات المرور:

أعلنت إدارة المرور العام من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن رسوم إجراءات المرور، سواء رخص القيادة أو نقل الملكية أو رسوم لوحات السيارة، بالإضافة إلى أنها أضافت بعض الملحوظات التي أشارت إليها وهي في حالة رغبة المواطن في وضع لوحة مؤقتة 300 ريال لمدة 30 يوماً فقط، رسم بدل التالف أو المفقود 100 ريال سعودي عند إصدار اللوحة أو اللوحتين، رسم لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة يتم الحصول عليها مرة واحدة فقط عند الإصدار.

شروط تجديد استمارة السيارة:

أكد البنك الراجحي على ضرورة توافر الشروط عن الأشخاص المستخدمين للسيارة وتواجه بعض المشكلات بسبب تجديد استمارة السيارة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة المتابعين شروط تجديد استمارة السيارة: