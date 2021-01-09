نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط الجوية تعلن عن فتح باب التوظيف المضيفات السعوديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطوط الجوية تعلن عن فتح باب التوظيف المضيفات السعوديات، قام متحدث رسمي باسم الخطوط الجوية السعودية بالإعلان عن احتياج عدد من المضيفات السعوديات للعمل في الخدمات الجوية السعودية، وتكون ضمن فريق الطائرة(Cabin Attendant – Saudi Female)، ويتضمن العالم السيدات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة كحد أقصى

الشروط والمهارات المطلوبة في وظائف الخطوط الجوية السعودية

أن تكون السيدة الرابعة في الحصول على الوظيفة سعودية المنبع.

أن تكون حاصلة على مؤهلات دراسية مثل البكالوريوس الثانوية العامة والدبلوم.

أن تحصل على ٧٢ درجة في اختبار اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد سن المتقدمة عن ٣٠ عامًا، ولا يقل عن ٢٠ عامًا.

أن يصل طول المتقدمة في حالة رفع الذراع ٢١٢ سم وصولا إلى أطراف اليدين.

تناسب وزن المتقدمة مع طولها، حسب المعايير التي أطلقتها الخطوط الجوية.

على المتقدمة أن تحتفظ كافة الاختبارات الطبية.

العمل على متن الطائرة فقط.

المسؤوليات والمهام الخاصة بالوظيفة

هناك عدة مهام يجب أن تقوم بها مضيفة الطيران الجوية السعودية وهي:

أن تكون المضيفة مسؤولة عن سلامة الركاب، وتقدم لهم خدمة ذات مستوى راقي في كافة أنحاء الطائرة.

تعمل على استمرار تسليم المنتجات داخل الطائرة.

أن تكون على دراية تامة بمعالجة القضايا الصعبة.

أن تعمل على الارتقاء بالعمل الخاص بها من خلال إعطاء تجربة مميزة لجميع العملاء.



الوثائق المطلوبة للحصول على الوظيفة

هناك عدد من الأوراق الثبوتية والمستندات التي يجب أن تقدمها السيدة الراغبة في الحصول على الوظيفة، وتلك المستندات هي: