نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتشاف يطلق تطبيق لمساعدة الطلاب لاختيار و تحديد تخصص بطريقة صحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكتشاف يقدم لراغبي تحديد التخصص المراد التوجه إليه في الحياة العملية وكيفية تحديد التخصص المراد المضي قدماً فيه ليتم تحقيق حياة ناجحة ذات توجه سليم في التخصص المراد وحسب ما تم الحصول عليه من محصلة تعليمية موقع اكتشاف وعن طريق الرابط الرسمي للموقع يمكنك أن تتعرف علي ما هي الخدمات المقدمة من هذا الموقع في مجالات عديدة وكيفية أختيار التخصص بشكل صحيح حيث يقوم الموقع بشرح كيفية الاختيار وتوجيهك بالخطوات التي يجب إتباعها لذلك كما يمكنك عن طريق منصة اكتشاف بعد أتباع الخطوات بناءً علي تحديد ما تريده عبر الموقع يمكن تحديد أيضاً التخصص المراد وكيفية الاشتراك عبر المنصة لكي تستمد المعلومات التي تريد الحصول عليها بتوجيهك بشكل صحيح للخوض في الاتجاه الصحيح .

أكتشاف وما يجب عليك أتباعه لكيفية اختيار التخصص بشكل صحيح عبر الخطوات التالية :-

في بداية الأمر يجب عليك أن تتعرف علي ما هو ميولك الشخصي الذي ترغب به وأيضاً قدراتك الشخصية .

كيفية التعرف علي ما هو التخصص الذي ترغب فيه عن طريق التخصصات التي تكون مطلوبة بشكل عام في المستقبل .

في الخطوة الثالثة يجب عليك أن تخطو الخطوات العلمية لتستطيع تحديد التخصص المراد .

تلجأ إلي الله و تسترشد به فيما يخص اتخاذ القرار ومن بعد ذلك تحدد ما ترغب به .

تطبيق أكتشاف الذي تم إتاحته علي الهواتف المحمولة متاح الآن عبر منصات الهواتف الذكية :-

التطبيق الخاص بمنصة أكتشاف هو تطبيق الأول من نوعه تم إطلاقه ليكون متاح لك طالب في مراحله الدراسية ومتاح عبر المنصات الخاصة بالهواتف الذكية وتطبيق فريد حيث أنه علي مستوي الوطن العربي هو الإصدار الأول من نوعه وذلك يعود بالمنفعة للطالب علي إمكانية البحث عن طريق التطبيق ليري ما هو متاح من تخصصات مطلوبة تخص سوق العمل .

منصة اكتشاف وما هو الذي سيعود عليك من المنفعة عند التسجيل في المنصة :-

في بداية الأمر يجب عليك أن تتعرف علي ما هو الميول الذي ترغب به شخصياً وأيضاً علي قدراتك الخاصة . يتم أختبارك في الخطوة الثانية فيما يخص المقياس للميول العربي والذي يختص بالميول المهني “ACIA” يتم الاختبار الشخصي لمقياس آخر وهو المقياس العربي الذي يخص مقياس القدرات “AMIAS” .

موقع اكتشاف وهو موقع مختص بوضع برنامج مستقبلي لتحديد ما هو التخصص والهدف والقدرات الشخصية :-

تم وضع هذا البرنامج ليتم الشرح به علي التخصصات التي تعتبر الأكثر طلباً في أسواق العمل المختلفة خاصة بالمستقبل . يتم عرض مقاطع فيديو تتخطي الخمسون مليون مقطع لشرح واستعراض جميع المجالات بشكل تفصيلي علي الموقع . تم وضع هذا البرنامج ومقاطع الفيديو العديدة حتي لا يضيع وقتك وإهدار مستقبلك بتخصص لا تحصل به علي وظيفة بعد تخرجك من السنوات الدراسية في مجال معين .

هل يجب عليك بأن تسأل من هو متخصص أو من هو خبير بشأن مجالات الوظائف والعمل :-

تم وضع المقاطع التي تشرح كيفية من هو الخبير ومن هو ذو الخبرة لتسترشد برأيه في المجال والتخصص الذي تريده وتريد أن تخوض به في مجال العمل كمستقبل لك وكمية مقاطع الفيديو التي تشرح ذلك علي الموقع الرسمي للمنصة يصل عددها إلي خمس وعشرون مقطع بشرح تفصيلي تم تجميع الأسئلة المهمة التي تدور في أذهان الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية فيما يخص كيفية اختيار التخصص وتم سؤال خبراء في مجالات مختلفة وتم وضع الإجابات النموذجية في مجالات عديدة .

ما هي الدورات التدريبية ونواحي الاسترشاد المختص في الناحية التعليمية التي تقدمها المنصة عبر الموقع الرسمي :-

يتم تقديم الدورات بشكل متكامل وتدور هذه الدورات فيما يخص ما هو التخصص المراد أختياره ويتم شرح ذلك خطوة تلو الأخري لكي يتم مساعدة الطلاب علي أختيار القرار الأم في حياتهم كما يكون هناك جزء خاص بالاسترشاد الذي يخص الناحية العلمية ويتم وضع البرنامج بتحديد عدد فائزين بشكل أسبوعي يصل لعدد عشرة من المشتركين وذلك لكي يتم الحصول علي عدد جلسة واحدة بشكل مجاني وذلك يكون مع مرشد في الناحية العلمية وذلك تختص به المنصة ليتم البحث في الخيارات الدراسية الموجودة في المملكة العربية السعودية أو خارج السعودية .

أكتشاف من المنصات المتعارف عليها داخل المملكة العربية السعودية والتي يتم من خلالها خدمات تدريبية ودورات عبر متخصصين في المجال العلمي وذلك لمساعدة الطلاب في تحديد ما يرغبون فيه مستقبلياً في مجال عمل معين يريدون أن يخوضوا به سوق العمل وذلك يتم عبر تحديد وسائل وخبرات من متخصصين ومقاطع فيديو عديدة علي الموقع الرسمي لكيفية فهم كافة الخطوات المراد تنفيذها