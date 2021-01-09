نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية نايل سات وعرب سات الجديد لنقل المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية والتي يتم بث المباريات الكروية سواء خاصة بالدوري السعودي أو مباريات أخري تم تغيير التردد الخاص بالقناة مع بداية العام الجديد قناة ksa sport تم تغيير ترددها علي القمر الصناعي نايل سات والعرب سات والقمر الصناعي ياه سات وشمل التغيير في هذه القناة وكافة القنوات سواء القناة الأولي أو الثانية أو الثالثة والقناة الرابعة أيضاً وذلك ليتم بث القناة بتقنية عالية وجودة فائقة وذلك تماشياً مع التقدم التكنولوجي فيما يخص جودة الصورة المرسلة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وذلك الأمر في تغيير التردد يحدث علي فترات متقاربة لكي يتم الارتقاء بجودة القنوات سواء كانت القنوات الرياضية أو القنوات الأخري المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية .

تردد قناة السعودية الرياضية والتغييرات التي تمت مع بداية العام الجديد 2021 لمواكبة التقنيات الحديثة :-

تم التسجيل علي المحركات البحثية المختلفة وخاصة محرك البحث جوجل التردد الجديد الخاص بقناة السعودية الرياضية والمعروفة أيضاً بأسم ksa sport وكان البحث يشمل التردد الجديد علي كلا الأقمار الصناعية الثلاثة المذكورة سابقاً كما حدث تغيير أيضاً في باقة معينة لمعظم القنوات سواء داخل المملكة العربية السعودية أو داخل الوطن العربي .

ترددات القناة المختلفة علي الأقمار الصناعية الثلاثة باتجاهات رأسية وأفقية :-

القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 واستقطابها هو عمودي “V” والمعدل الخاص بالترميز 27500 معامل تصحيح 5l6 التردد الثاني علي نايل سات 12149 والاستقطاب أفقي “H” بنفس معدلات الترميز ومعامل تصحيح الخطأ . القمر الصناعي عرب سات تردد رقم 12149 أستقطاب أفقي “H” ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 5l6 . التردد الثاني عرب سات 12015 أستقطاب رأسي “V” بنفس معدلات الترميز ومعامل التصحيح . القمر الصناعي ياه سات 12418 أستقطاب عمودي “V” ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 5l6 . التردد الثاني 11746 باستقطاب أفقي “H” بنفس معامل التصحيح ومعدل الخطأ .

بعض من الحقوق التي تمتلكها القناة والتي تخص حقوق البث مباريات الدوري :-

لها الحقوق التي تخص بث الدوري الخاص بمباريات دوري المحترفين السعوديين . لها الحقوق التي تخص بث الدوري الخاص بمباريات دوري الدرجة الأولي السعودي . لها الحقوق التي تخص بث الدوري الخاص بمباريات كأس السوبر السعودي . لها الحقوق التي تخص بث الدوري الخاص بمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين . لها الحقوق التي تخص بث الدوري الخاص بمباريات كأس العرب للأندية الأبطال .

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد والتي حرصت أدارة هذه القناة بأن تفعل ما هو جديد وتقني ليتم مواكبة التكنولوجيا بالبث الفائق الجودة والتقنية العالية للقناة وذلك ليكون هناك أستمتاع بمشاهدة المباريات بشكل جاذب للمشاهد سواء كانت المباريات التي تخص الدوري السعودي أو مباريات أخري وستسعي دائماً أدارة القناة أن تواكب كل جديد حتي تكون عند حسن ظن مشاهديها .