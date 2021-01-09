نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون هامش ربح البنك الأهلي للسعوديين والمقيمين يبدأ من 5.000 ريال الموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم البنك الأهلي التجاري منتجات تمويلية عديدة منها تمويل شخصي بدون هامش ربح “التمويل الإسلامي” عبارة عن قرض قصير الآجل يبدأ من 5.000 ريال سعودي والحد الأقصى مليون ونصف ريال سعودي، متاح للسعوديين والمقيمين بمزايا عديدة إحدى البرامج الموجودة لديه، ويعد البنك الأهلي التجاري السعودي ضمن البنوك الحكومية الذي يتبع أنظمة مؤسسة النقد العربي ويشمل خصائص لصالح العملاء الذين يحتاجون إلى قرض ميسر دون تعقيد في الإجراءات بجانب سهولة السداد، ويعد هذا النوع من التمويل مميز لما يحتويه من مزايا يبحث عنها الكثير من الأشخاص سواء المواطنين أو الوافدين لـ البدء في عمل مشروع معين، أو شراء سيارة جديدة…وغيرها، كما يقدم البنك تمويل السيارات بصورة أكثر مرونة.

ما هو تمويل البنك الأهلي التجاري قصير الآجل؟

هو قرض في فترة زمنية قصيرة تصل لـ سنة 12 شهراً يضم مزايا لهذا السبب.

مزايا التمويل بدون هامش ربح البنك الأهلي السعودي

وفر البنك الأهلي التجاري العديد من الخصائص نظراً لأن مدة القرض قصيرة وهي على النحو التالي:-

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون كفيل.

هامش ربح 0% ونسبة المعدل السنوي 0% لمدة 6 شهور.

الموافقة والإيداع بشكل فوري.

متاح السداد المبكر.

تأمين تكافلي مجاني الإعفاء من سداد بقية الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاقدر الله.

إمكانية تأجيل دفع القسط الشهري في شهر رمضان.

متاح للسعوديين والمقيمين.

قرض ميسر في الإجراءات وتسهيلات في السداد تصل لعام كامل.

مبلغ التمويل يبدأ من 5.000 ريال سعودي ويصل حتى مليون ونصف ريال.

التواصل مع خدمة العملاء :-

للاستفسار عن المنتجات التمويلية: 920000891

للحصول على المنتجات التمويلية: 8002441005

شروط الحصول على تمويل الأهلي قصير الأجل بدون هامش ربح

متاح للقطاعات الحكومية والخاص والشركات الكبرى.

ألا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال للسعوديين و4000 ريال للمقيمين.

الحد الأدنى في العمل ثلاثة أشهر للسعوديين في الشركات الكبرى، وأيضاً للمقيمين في الشركات الكبرى والحكومي.

خدمة العمل بالنسبة للقطاع الخاص لا تقل عن سنة للسعوديين والمقيمين.

ألا يقل العمر عن 18 عام للمواطن و 22 للمقيم وذلك أثناء تقديم طلب التمويل.

لا يزيد العمر عن 60 سنة وقت سداد آخر دفعة من القسط.

المتطلبات والمستندات/