أعاد بنا إلى الزمن الجميل والذكريات التي لاتنسى دوت الخليج – الرياض

في ناصية جديدة له وخاصة وفي كل الظروف يمتعنا ويقنعنا بما يقدم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر سنابه العرفج وفي ناصية خاصة تفاجأ بانقطاع الكهرباء ليعود بنا للزمن الجميل زمن الشمع الرقراق,والذكريات التي لاتنسى , فيها كثير من المعاني لسنوات الكفاح في زمننا القديم , فيقول العرفج “انفطت الكهرباء في كل الحاره فعدت إلى طريقة السلف بالقراءة بطريق بضوء الشموع أو ضوء السراج ويجب على الإنسان التكيف مع ظروفه ولايتعذر في الهروب من عمله بداعي انطفاء الكهرباء فنحن نحاول التكيف مع ظروفنا ونصنع الظروف الحسنة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ناصية خاصة : العرفج ..حين انقطعت الكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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