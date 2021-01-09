الذبياني يحتفل بزواج أبناءه

دوت الخليج – أحمد السبيعي : أحتفل الشيخ صالح بن سويد الذبياني مساء الجمعة الموافق١٤٤٢/٥/٢٤هـ بزواج أبناءه الاستاذ ” سامي ” المعلم بالكلية التقنية بمحافظة الليث وفضيلة الشيخ ” سعود ” القاضي بالمحكمة الادارية بمكة المكرمة، بقصر الفيصل للاحتفالات بمكة . بحضور مختصر من أبناء قبيلة بني ذبيان يتقدمهم شيخ القبيلة الشيخ راشد الذبياني وعدد من قبيلة الفقهاء وقبيلة زهران انساب الاستاذ سامي بن صالح وعدد من زملاء العرسان والاصدقاء ملتزمين بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية . أسرة ” دوت الخليج ” تقدم التهنئة للشيخ صالح بن سويد الذبياني بمناسبة زواج أبناءه وتتمنى لهم حياة زوجية سعيدة .

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