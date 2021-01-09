تفاعلات دوائية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة

دوت الخليج / سلوى البلادي.

هناك تفاعلات دوائية خطيرة قد تسبب مضاعفات وربما تؤدي إلى الوفاة، وذلك لقلة الوعي و الثقافة الصحية لدى الأشخاص، فلابد من استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عما إذا كان هذا الدواء يتفاعل مع أدوية أخرى أم لا، و ذلك حرصاً على سلامتك وحتى لا تقع في مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن هذا المنطلق وحرصا على صحتكم سأسرد لكم بعض الأدوية التي تتفاعل مع بعضها لكي تجنبها، فمثلا :

لا يعطى الأوميجا3 للأشخاص الذين يتناولون دواء الأسبرين، والسبب لأن الأوميجا ٣ تزيد من فعالية الأسبرين ومن المحتمل حدوث نزيف .

لا تعطي Calcium Channels Blocker مثل الفيراباميل والديلتيازيم مع Beta Blocker لأن هذه المشاركة تسبب بطء حاد في نبضات القلب .

لا تعطي Sildenafil (الفياغرا) مع مركبات النترات Nitrate لأنها تسبب توسع وعائي قد يؤدي لإنخفاض ضغط دموي حاد ومميت.

لا تعطي Furosemide (لازيكس) مع Gentamycin أو Amikacin لأنه يسبب أذية سمعية (فقدان السمع).

لا تعطي Tetracycline تتراسيكلين مع Pencilin بنسلين لأن الأول مثبط لنمو الجراثيم والثاني قاتل للجراثيم.

لا تعطي المضاد الحيوي Azithromycine مع مضادات الحساسية Antihistamine لأن ذلك يسبب ألم شديد في الصدر .

لا تعطي مضاد حموضة مع الحديد في علاج أنيميا نقص الحديد لأن امتصاص الحديد يحتاج وسط حمضي لامتصاصه.

لا تعطي دواء Metronidazol مع دواء Warfarin الذي يستخدم كمضاد لتخثر الدم لأن ذلك ممكن يؤدي إلى النزيف الحاد المميت.