نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهوية الرقمية الوطنية السعودية طريقة التفعيل من أبشر أفراد وموعد التجديد بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوية الرقمية الوطنية السعودية ، هي أحدث ما أطلقته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، من خدمات في إطار التحول الرقمي، الذي تشهده المملكة منذ فترة من الوقت، هذا التطور الذي كان هدفًا منذ سنوات، ضمن مروع المملكة رؤية 2030، ولكن ومع تطور الأحداث العالمية مؤخرًا، وما شهدته الدول والبلاد من وباء، أصرت الحكومة السعودية، على استكمال مسيرتها نحو التكنولوجيا والرقمنة، لتطلق أحدث خدماتها عبر أبشر أفراد، وهي خدمة الهوية الرقمية الوطنية.

الهوية الرقمية الوطنية السعودية

الهوية الرقمية الوطنية الإلكترونية، هي عبارة عن هوية رقمية، يقوم المستفيد بتفعيلها عبر أبشر أفراد، من خلال تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني، وقد تم إطلاق الهوية الرقمية للمستفيدين في السعودية 2021م، بالتعاون بين كل من مركز المعلومات الوطني، والهيئة السعودية للبيانات. وعند استخدام الهوية الرقمية، سوف يلاحظ المستفيد أنها تشتمل على ما يلي:

اسم المستفيد باللغتين العربية والانجليزية.

مكان وتاريخ مولد المستفيد.

موعد انتهاء البطاقة بالتقويمين الهجري والميلادي.

مزايا الهوية الرقمية للمواطنين

تسهل الهوية الرقمية إمكانية التحقق من هوية حاملها، بكل سهولة ويسر، خاصة إذا لم يكن المواطن يحمل بطاقته.

تمكين المواطن من استعراض بياناته، بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على تطبيق أبشر أفراد، حيث يمكن استخدام الهوية عن طريق الباركود أو QR Code، والذي يمكن للهواتف الذكية قراءته بسهولة.

يمكن للمستفيدين أن يحملوا هويتهم الرقمية، عبر أجهزتهم المحمولة بكل سهولة، دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

كما تمثل الهوية الرقمية للمواطنين السعوديين، انطلاقة وتحول كبير، في عمليات التعامل الإلكتروني بين الأفراد بعضهم وبعض، وكذلك بين الأفراد والحكومة وهيئاتها.

هوية مقيم الرقمية 2021

بالتوازي مع إطلاق الهوية الوطنية الرقمية للمواطنين، انطلق أيضًا المديرية العامة للجوازات السعودية، بمفاجأة جديدة للمقيمين، وذلك بإطلاق هوية مقيم الرقمية، والتي تعمل هي أيضًا من خلال، تطبيق وزارة ال داخلية، وتحديدًا عبر أبشر أفراد.

وقد سبق وأن أوضحت المديرية العامة للجوازات، الفرق بين الإقامة وهوية مقيم، وذلك منذ فترة من الوقت، ثم أطلقت الآن هوية مقيم الرقمية، والتي ستمكن حاملها، من إبراز وتوضيح هويته، بشكل سريع وذكي، حيث اعتادت أن تتعامل الحكومة السعودية، مع المواطنين والمقيمين بنفس الكفاءة والمساواة.

خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر أفراد

يمكنك تفعيل الهوية الرقمية ابشر، بخطوات بسيطة من خلال هاتفك الذكي، عبر ابشر افراد التابع لتطبيق وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني، بالطريقة التالية:

قم بتحميل تطبيق ابشر أفراد عبر جوالك.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسمك، ثم سجل كلمة المرور لخاصة بك.

قم بالدخول إلى قائمة خدماتي.

قم باختيار تحميل المعرف الرقمي.

اختر أيقونة تحميل أو تنزيل المعرف.

اختر قبول تمكين قراءة بصمة الوجه، حتى يتمكن البرنامج من التعرف عليك، ويتم تنشيط المعرف.

هكذا تكون قد أتممت حخطوات تفعيل الهوية الرقمية الوطنية السعودية ابشر.

فترة صلاحية الشهادة الرقمية

وفقًا لما ذكرته الأحوال المدنية السعودية، بشأن تجديد ا لهوية الرقمية، أفادت الأحوال المدنية أنه يتم تجديد الهوية الرقمية، كل 3 أشهر، حيث يتطلب الأمر فقط، تسجيل الدخول إلى التطبيق مجددًا، حتى يتم تحديث الهوية.