نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن صرف الدفعة 38 يناير 2021 // استعلام نتائج الأهلية عبر “ca.gov.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن من أهم البرامج التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة الدفعة 38، المقرر صرفها في يناير الجاري 2021، وطريقة التعرف على نتائج الأهلية للتحقق من قيمة المبالغ التي سيتم صرفها للمستفيدين، كما يتساءل البعض عن موعد فتح التسجيل لمستفيدين جُدد بعد توقف دام أشهر منذ شهر مارس 2020 بعد صرف الدفعة 28، وسوف نوضح لكم متابعينا الكرام عبر موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”، التفاصيل الهامة الخاصة بالدعم وصرف الدفعة الجديدة.

موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن

من المعروف أن يتم صرف دفعات دعم حساب المواطن بصفة شهرية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي للمستفيدين المسجلين على نظام حساب المواطن، ممن ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، ومن المقرر صرف الدفعة 38 يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، بحيث تستقبل حسابات المستفيدين المبالغ الخاصة بالدعم مع الساعات الأولي من صباح غداً الأحد.

صدور نتائج الأهلية للدفعة 38 من حساب المواطن

صدرت فعلياً نتائج الأهلية للدفعة 38، يوم السبت الموافق 2 يناير 2021 وللتحقق من هذه النتائج يتم الدخول على الرابط الإلكتروني “ca.gov.sa“، حتي يستطيع المستفيدين معرفة قيمة الدعم الذي سيتم وضعة في الحساب، مع إمكانية تقديم اعتراض على هذه النتائج من خلال نفس الرابط في خلال 90 يوم من صرف الدفعة.

رابط التسجيل في حساب المواطن

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن موعد عودة التسجيل على رابط نظام دعم حساب المواطن، حيث توقف التسجيل لمستفيد جديد منذ شهر 3/2020، مع استثناء إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين، وما زال التسجيل مغلق حتي إشعار آخر.

شروط الأهلية والاستحقاق