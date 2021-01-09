نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع تعليق الطيران الدولي بالسعودية والسماح بالدخول والخروج للمملكة وفقًا لهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفع تعليق الطيران الدولي بالسعودية ، هو أحدث ما أطلقته وزارة الداخلية السعودية من قرارات، تنبيء بشكل واضح عن تخلص المملكة العربية السعودية، من الحالات المصابة بالوباء المستجد، مع سيطرة تامة على مقاليد وزمام الأمور الصحية داخل السعودية، حيث أصدرت الداخلية السعودية قرارها النهائي، برفع تعليق الطيران من وإلى المملكة، وفقًا لبعض الشروط والملاحظات المهمة. رفع تعليق الطيران الدولي بالسعودية أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، نبأ هام بشأن تعليق رحلات الطيران الدولية، داخل وخارج المملكة، لمن يرغب في السفر من مواطنيها.

وقد تقرر أن يكون رفع تعليق الطيران بداية من يوم الأربعاءالموافق 18 / 8 / 1442هـ، و31 مارس 2021م. بنود قرار السفر للسعودية 2021 يجب على كافة المواطنين، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعلنة، عند السفر إلى المملكة أو منها إلى الخارج.

سوف يتم رفع تعليق رحلات الطيران، من وإلى المملكة بشكل كامل، دون استثناء.

سوف يتم كافة المنافذ البحرية والبرية، المستخدمة للسفر من وإلى المملكة، بشكل كامل دون استثناء. شروط السفر من وإلى السعودية 2021 جدير بالذكر، أن خادم الحرمين الشريفين، كان قد سمح باستخراج تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر أبشر، من قبل وكان الجميع يترقب موعد السماح بالسفر للمواطنين السعوديين، من وإلى المملكة منذ بدء الجائحة.

عبر أبشر، من قبل وكان الجميع يترقب موعد السماح بالسفر للمواطنين السعوديين، من وإلى المملكة منذ بدء الجائحة. وضعت وزارة الداخلية، عددًا من الشروط المهمة، والتي يجب على كافة المسافرين الالتزام بها جيدًا، عند السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، وهي:

الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، والمعلنة من جانب وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية، وذلك لمنع نقل العدوى أو تفشي الوباء مرة أخرى بين المواطنين.

تلقي جرعة اللقاح المتاحة حاليًا للمواطنين، ليست شرطًا جوهريًا، يتيح للمواطن إمكانية السفر من وإلى البلادـ أو الرفض.

كما يجب على الوافدين إلى المملكة، الالتزام بما تم الإعلان عنه، من ضوابط للوافدين إلى السعودية 2021، وهو يعد عام الفتح كما أسماه، نظرًا لإعادة فتح الحدود والمعابر مرة أخرى، بعد إغلاق دام لعام كامل، وهو ما يتعلق بالالتزام بمسألة العزل الصحي لعدة أيام، ثم إجراء مسحة جديدة تفيد بأن الشخص لا يحمل المرض، وأنه خال تمامًا من أي مكروه.

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