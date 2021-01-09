نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المساعدة المقطوعة من وزارة العمل برقم الطلب وأسماء المستفيدين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة ينتظر أخبارها الكثير من السعوديين لتعرف على أسماء المقبولين للأستفاده منها وأيضاً موعد صرف المبالغ المالية المخصصه لهم من وزارة العمل، فتمنح المساعدة المقطوعة لبعض الفئات السعودية بهدف مساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، وذلك ما يتم بشكل سنوي أو نصف سنوي كل عام، وأكدت وزارة العمل على قرب الإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها وإعلانها أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة قريباً.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة في السعودية

السيدة الأرملة. السيدة المطلقة. المرأة التي تعيل أسرة. أسر السجناء. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. الأسر الفقيرة. الأسر التي لا تملك دخل شهري ثابت.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب

إلا يقل عمر المتقدم عليها عن 35 عام.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

إلا يمتلك سجل تجاري بأسمة.

إلا يزيد راتبه الشهري عن 3 آلاف ريال شهرياً.

إلا يكون من مالكي العقارات أو محلات.

استعلام اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

يمكن التأكد من أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالدخول على الموقع واتباع الخطوات من تسجي الدخول وإدخال رقم الطلب لتعرف على موعد صرف الدفعات وأسماء المستفيدين منها، والجدير بالذكر أيضاً أن الوزارة ملزمة بصرف الدفعات فى موعدها ولكن بعد الإنتهاء من دراسة الطلبات المقدمة إليها والتي تزايدت أعدادها بشكل ملحوظ عن كل عام، نتيجة لتعرض الكثير من السعوديين للأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

سعت الحكومة السعودية لتوفير الجهد والوقت على المواطنين السعوديين من خلال تقديم رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن المساعدت المقطوعة وذلك من رباط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت، فيمكن الأن الإطلاع على أسماء المستفيدين من تلك المساعدات وأيضاً موعد صرف الدفعات وإيداعها فى حساب المستفيدين منها بكل سهلة ويسر وذلك برقم الطلب أو رقم السجل المدني، واختيار خدمة استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي والبحث عن توقيت صرف الدفعات الجديدة.