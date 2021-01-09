نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المساعدة المقطوعة 1442 قيد الدراسة // رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان hrsd.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة 1442 من الموضوعات ذات البحث العالي والمستمر منذ شهور على مؤشر البحث العالمي جوجل، نظراً لتأخر صرفها حتي الآن فلم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعداً لإيداعها، حيث تعتبر مقطوعة الضمان أحد النظم التي وضعتها المملكة العربية السعودية لدعم المواطن الأكثر احتياجاً، فهي تهدف لرفع المعاناة عن كاهل الآسر الفقيرة في ظل زيادة الأسعار، وتأثير التغيرات الاقتصادية الحالية الناتجة عن التطوير والتحديث في ظل رؤية التنمية لعام 2030، ونعرض عليكم رابط الاستعلام وتفاصيل صرف مساعدة الضمان من خلال موقعنا المتميز “ثقفني”.
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442
لم يتم تحديد موعد لصرف مقطوعة الضمان 1442 حتي الآن، ولكن بالبحث عن حالة الصرف نجد وزارة الموارد البشرية تضع شعار قيد الدراسة، حيث سيتم الإعلان عن موعد الصرف من خلال الحساب الرسمي للوزارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”.
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
يستطيع مستفيدي مقطوعة الضمان من التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني “hrsd.gov.sa”، تسجيل رقم الطلب، ثم الضغط على عرض النتائج، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة إعلان أخبار سارة بشأن الصرف مع بداية عام ميلادي جديد.
تعريف المساعدة المقطوعة
هي أحد الطرق التي يتم من خلالها تقديم الدعم والمساعدة المالية، للفئات محدودة الدخل سواء المشمولين بمعاشات الضمان أوحتي من هم على رأس العمل، لتحسين مستوي معيشتهم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا وفقدان الكثيرين لوظائفهم، فهذه المساعدة يتم صرفها للرجال والنساء في حالة توافر الشروط في المتقدم للحصول عليها.
شروط الاستحقاق
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن 35 عاماً.
- ألا يزيد راتب الآسرة المكونة من فردين عن 3000 ريال سعودي.
- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
- يتم تقديم بيان تفصيلي للراتب الشهري لأفراد الآسرة معتمد من جهة العمل.
- توافر البطاقة المدنية للشخص المتقدم بالطلب للتعريف عن هويته.
- مصادقة البنك على الحساب الشخصي للمتقدم.
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