قطر تعلن إجراءات الدخول والخروج عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة

بلادي – الرياض :
أعلنت السلطات القطرية اليوم (السبت) تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس “كورونا”، على جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع المملكة اعتباراً من اليوم.
وشددت التعليمات على إلزام جميع القادمين بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد على 72 ساعة.
وأوضحت أن جميع القادمين سيخضعون لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ “اكتشف قطر” قبل الوصول إلى دولة قطر.
وأوجبت على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد.
وأشارت إلى أنه على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي.
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