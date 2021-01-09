“الصحة”: تسجيل 4 وفيات و110 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 174 حالة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 110 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 363692 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6286 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 355382 حالة، لافتة إلى أن هناك 2024 حالة نشطة حالياً، من بينها 308 حالة حرجة.