إندونيسيا تعلن تحطم طائرة تحمل على متنها 62 شخصاً

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم (السبت)، تحطم طائرة تحمل على متنها 62 شخصا كانت تقوم برحلة داخلية من العاصمة جاكرتا إلى بونتياناك في غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اديتا ايراواتي، إن الطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية “سريويجايا”، وآخر اتصال لها سُجّل عند الساعة 7,40 بتوقيت غرينتش.

وكانت خدمة “فلايت رادار 24” قد أكدت أن الطائرة فقدت الاتصال بعد ارتفاعها أكثر من 10 آلاف قدم إثر إقلاعها من مطار جاكرتا.

يُذكر أن إندونيسيا شهدت عام 2018 تحطم طائرة على متنها 189 شخصاً كانت تقوم برحلة من جاكرتا إلى وبانغكال بينانغ.