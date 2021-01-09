“أمن الطرق” يعلن إغلاق طريق الهدا بسبب الأمطار الغزيرة

بلادي – الرياض : أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إغلاق طريق الهدا في كلا الاتجاهين مؤقتاً أمام حركة المركبات بسبب الأمطار الغزيرة. وأوضحت أن الإغلاق جاء حرصاً وحفاظاً على سلامة مرتادي الطريق، متمنية السلامة للجميع. يُذكر أن الطريق قد أُغلق أمس الجمعة بسبب هطول الأمطار، ثم أُعلن عن إعادة فتحه لاحقا.

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