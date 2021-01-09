“إيجار”: تسجيل مليون عقد جديد خلال ‏‏2020‏

بلادي – الرياض :
سجّل برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها أكثر من 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%.
ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
وتمكنت شبكة “إيجار” من عقد العديد من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، بالإضافة للربط مع وزارات الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.
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