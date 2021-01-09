“إيجار”: تسجيل مليون عقد جديد خلال ‏‏2020‏

بلادي – الرياض :

سجّل برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان أكثر من مليون عقد ‏إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها أكثر من 850 ‏ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة ‏المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية ‏‏33%.‏

ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ ‏حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ‏ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات ‏المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع مساهمته في الناتج ‏المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.‏

وتمكنت شبكة “إيجار” من عقد العديد من الشراكات والربط ‏الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في ‏إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، ‏بالإضافة للربط مع وزارات الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية ‏والتنمية الاجتماعية، والعدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وغيرها ‏من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة.‏