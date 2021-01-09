“شرطة الرياض” تداهم معملاً لتزوير الإقامات ورخص السير وتقبض على عدد من المخالفين

بلادي – الرياض :

تمكنت ‏شرطة منطقة الرياض، من ضبط معمل تزوير في حي منفوحة، يحتوي على عدد كبير من الإقامات ورخص السير وإرشادات صحية وبطاقة تأمين طبي، وأجهزة طباعة ولواصق للصناعات الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن دوريات الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية ‏الباكستانية بالموقع وجميعهم من المخالفين لنظام الإقامة.

وأبانت أنه تم توقيف المقبوض عليهم ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.