“الدفاع المدني” يستعيد ذكرى استشهاد أحد منسوبيه قبل 36 عاماً

بلادي – الرياض :

استعادت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (السبت)، ذكرى استشهاد أحد منسوبيها الذي استشهد في مثل هذا اليوم قبل 35 عاماً.

وقالت المديرية إن الرقيب/ محمد فائز البيشي استشهد في عام 1406هـ ، أثناء تأديته مهام عمله، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.