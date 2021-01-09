5 مكافآت صحية تحصل عليها عند فقدان الوزن

بلادي – الرياض :
أظهرت عدة دراسات طبية أن خفض الوزن الزائد إلى الحدود المثالية، يؤدي إلى تحسين ضغط الدم، وخفض الكولسترول الضار، وضبط السكر، بالإضافة إلى أن الشخص سيحصل على مكافآت صحية أخرى، منها:
اعتدال المزاج
كشفت نتائج عدة دراسات طبية عن أن الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أكثر عرضة بنسبة 25 % للإصابة بأحد أنواع اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والتوتر والقلق، وبينت أن السمنة تسبب الاكتئاب، حتى من دون أي مشكلات صحية أخرى.
تحسين النوم
السمنة تسبب عدة مشاكل أثناء النوم، تشمل انقطاع النفس الانسدادي النومي OSA، وهو اضطراب في النوم يضيق فيه مجرى الهواء جزئياً أو كلياً، وهو أكثر شيوعاً سبع مرات لدى الأفراد الذين يعانون السمنة، ويساعد التخلص من الوزن الزائد على النوم بشكل أفضل في الليل.
تذوق الطعام
يقلل الالتهاب الناجم عن السمنة من وفرة براعم التذوق ويمنع التجدد، وبالتالي إحساس تذوق الطعم يضعف في حالات السمنة، وهذا يقلل من إنتاج الدماغ لمواد كيميائية تعمل عادة على إعطاء الدماغ راحة عند أكل شيء لذيذ، وتعمل أيضاً على مساعدة المرء في التوقف عن تناول الطعام. وعدم إنتاج الدماغ لها نتيجة ضعف التذوق، قد يتسبب في تناول المرء مزيداً من الطعام بحثاً عن ذلك الشعور الدماغي بالراحة.
تقوية المناعة
أفاد باحثون من جامعة “هارفارد” بأن تناول الوجبات الدسمة ووجود السمنة يُضعفان من عمل جهاز مناعة الجسم، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية.
تخفيف آلام المفاصل
تشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية وفقًا لصحيفة “الشرق الاوسط”، إلى أن أكثر من 54 مليوناً من البالغين في الولايات المتحدة يعانون التهاب المفاصل، من بينهم 39 مليوناً يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
وأكدت العديد من الدراسات أن فقدان الوزن للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل يمكن أن يخفف من آلام التهاب المفاصل ويحسن نوعية حياتهم.
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