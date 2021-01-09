5 مكافآت صحية تحصل عليها عند فقدان الوزن

بلادي – الرياض :

أظهرت عدة دراسات طبية أن خفض الوزن الزائد إلى الحدود المثالية، يؤدي إلى ‏تحسين ضغط الدم، وخفض الكولسترول الضار، وضبط السكر، بالإضافة إلى أن الشخص سيحصل على مكافآت صحية أخرى، منها:‏

اعتدال المزاج

كشفت نتائج عدة دراسات طبية عن أن الأشخاص الذين ‏يعانون زيادة الوزن أكثر عرضة بنسبة 25 % للإصابة بأحد أنواع ‏اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والتوتر والقلق، وبينت أن السمنة تسبب ‏الاكتئاب، حتى من دون أي مشكلات صحية أخرى.

تحسين النوم

السمنة تسبب عدة مشاكل أثناء النوم، تشمل انقطاع النفس الانسدادي النومي ‎OSA، وهو اضطراب في النوم يضيق فيه مجرى الهواء جزئياً أو كلياً، وهو أكثر ‏شيوعاً سبع مرات لدى الأفراد الذين يعانون السمنة، ويساعد التخلص من الوزن الزائد على النوم بشكل أفضل في ‏الليل. ‏‎

تذوق الطعام

يقلل الالتهاب الناجم عن السمنة من وفرة براعم التذوق ويمنع التجدد، وبالتالي ‏إحساس تذوق الطعم يضعف في حالات السمنة، وهذا يقلل من إنتاج الدماغ ‏لمواد كيميائية تعمل عادة على إعطاء الدماغ راحة عند أكل شيء لذيذ، وتعمل ‏أيضاً على مساعدة المرء في التوقف عن تناول الطعام. وعدم إنتاج الدماغ لها ‏نتيجة ضعف التذوق، قد يتسبب في تناول المرء مزيداً من الطعام بحثاً عن ذلك ‏الشعور الدماغي بالراحة‎.

تقوية المناعة

أفاد باحثون من جامعة “هارفارد” بأن تناول الوجبات الدسمة ووجود السمنة ‏يُضعفان من عمل جهاز مناعة الجسم، وبالتالي هم أكثر عرضة للإصابة ‏بالعدوى الفيروسية.‏

تخفيف آلام المفاصل

تشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية وفقًا لصحيفة “الشرق الاوسط”، إلى أن أكثر من 54 مليوناً ‏من البالغين في الولايات المتحدة يعانون التهاب المفاصل، من بينهم‎ ‎‏39 ‏مليوناً يعانون زيادة الوزن أو السمنة. ‏

وأكدت العديد من الدراسات أن فقدان الوزن للبالغين المصابين بالتهاب المفاصل ‏يمكن أن يخفف من آلام التهاب المفاصل ويحسن نوعية حياتهم.‏