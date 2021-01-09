تعرّف على قيمة الأمبولة الواحدة من لقاح فيروس “كورونا”

بلادي – الرياض :

تواصل وزارة الصحة خطتها الخاصة بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة مجانًا وللجميع، والتي بدأتها منتصف شهر ديسمبر الماضي بالفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي.

وركَّزت قناة الإخبارية على قيمة لقاح “فايزر – بيونتيك” المعتمد في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أن سعر الأمبولة الواحدة 130 دولارا، وهي تكفي لتطعيم 5 أشخاص.

وذكرت أنه تم استخدام أكثر من 9200 أمبولة، وذلك خلال المرحلة الأولى من خطة التطعيم ضد الفيروس التاجي، والمستمرة حتى الآن.