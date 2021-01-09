نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الجديد ١٤٤٢ رابط الدخول للخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام فارس الجديد 1442 هو ما يبحث عنه المواطن والمواطنة المقيمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية من المعلمين والمعلمات والموظفين والإداريين في وزارة التعليم السعودية. وذلك بعد أن قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق الرابط الجديد لنظام فارس الالكتروني بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني السعودي بعد تعطل رابط نظام فارس عن العمل.

نظام فارس الالكتروني

يتيح نظام فارس الالكتروني للمعلم والموظف الحصول على الخدمات الالكترونية بدون اجراء المعاملات الورقية، كما يسمح للموظف بالحصول على إنهاء المعاملات بدون الحصول على موافقة صاحب الإدارة العليا.

إذ يتم طلب الإجازات والبدلات إلكترونيا من الموظف على أن يقوم المدير التابع للمدرسة أو المنشأة برفع طلبات الموظفين من المعلمين والمعلمات إلى الإدارة العليا إلكترونيا، ليقوم المعلم بمتابعة الطلب الخاص به الكترونيا من خلال تسجيل دخول نظام فارس الجديد.

جدير بالذكر أن نظام الخدمة الذاتية في نظام فارس يسمح للموظف برفع الأنشطة التدريبية والدورات الحاصل عليها من خلال الدخول على الدخول للخدمة الذاتية فارس.

رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

نظام فارس يقدم الخدمات الإلكترونية للمعلمين بهدف التسهيل على الموظف إنهاء إجراء الحصول على الخدمة الذاتية للموظف إلكترونيا. من خلال رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية يمكن الاستفادة من الخدمات التالية:

استخراج تعريف بالراتب في نظام فارس.

الحصول على طلب إجازة مرضية.

تحديد ميعاد بدء وانتهاء الإجازة.

قطع أو تمديد مدة الإجازة.

تقديم طلب البدلات.

استخراج العلاوة السنوية للمعلم من نظام فارس الالكتروني.

ويمكن التسجيل في نظام فارس من خلال إتباع الخطوات التالية لإرسال بيانات التطوير المهني أو لاستخراج تعريف بالراتب:

زيارة رابط فارس الالكتروني.

النقر على الدخول للخدمة الذاتية (فارس).

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التحقق من رمز captcha image field.

كتابة رمز التحقق صحيحا.

النقر على تسجيل الدخول.

اضغط على بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

أدخل اسم الدورة والبيانات المطلوبة.

اضغط على إرسال.

نظام فارس ١٤٤٢ للموارد البشرية هو أحد الأنظمة الفرعية لنظام الموارد البشرية في نظام فارس، والتي تقدم الخدمة لكل من المعلم العامل الإداري دون الرجوع للإدارة العليا إلكترونيا من المنزل.