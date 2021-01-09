نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل للوظائف المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل ، وتخصص هذا التمويل لشاغلي الوظائف المهنية لدى جهات العمل في القطاع الخاص، والذين لا يحصلون على اعتماد من جهة العمل، ويعتبر برنامج التمويل الشخصي للوظائف المهنية من أكثر التمويلات تيسيرا وسهولة، ويتوافق التمويل الشخصي الوظائف المهنية مع الشريعة الإسلامية، وقد تم تصميمه بما يتناسب مع عملاء مصرف الراجحي ومع المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص المسجلين في الهيئات المهنية، بمختلف التخصصات الطبية والهيئة السعودية للمهندسين الهيئة السعودية للمحامين والمحاسبين، وغيرها من الهيئات المعتمدة في القطاع الخاص.

بنك الراجحي تمويل شخصي

يواجه الكثير من العاملين في القطاع الخاص صعوبة في الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل أو بدون اعتماد جهة العمل في المصرف، ولكن مع القرض الشخصي للوظائف المهنية أصبح الأمر أكثر سهولة، وأصبح بإمكان الموظف الحصول على التمويل الشخصي في أقل من نصف ساعة، وتكون هذه المدة هي إجراء بعض المعاملات البنكية التي يجب إتمامها قبل الحصول على التمويل.

ما هي مزايا تمويل الوظائف المهنية لدى الراجحي

يتوافق القرض الشخصي للوظائف المهنية مع الأحكام الشرعية الإسلامية

مع الأحكام الشرعية الإسلامية هذا التمويل مخصص فقط لكل من هو عامل في القطاع الخاص من العملاء السعوديين لدى المصرف الراجحي

ليس هناك حاجة إلى اعتماد جهة العمل لدى المصرف

توفر مرونة في تسديد الأقساط وتصل الفترة إلى حوالي 4 سنوات أو ما يعادل 48 شهرا

يصل المبلغ التمويلي للبنك الراجحي للوظائف المهنية إلى حوالي مئتي ألف ريال سعودي فقط

يجب توفر راتب ما لا يقل عن سبعة آلاف ريال سعودي صافي

هناك سرعة كبيرة في الموافقة على الطلب ويتم ذلك خلال نصف ساعة فقط.

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الوظائف المهنية بنك الراجحي

يجب أولا تعبئة استمارة طلب التمويل الشخصي

توفر بطاقة الهوية الوطنية

توفر شهادة خاصة بالتأمينات الاجتماعية

توفير شهادة التعريف بالراتب معتمدة لدى جهة العمل

توفر شهادة عضوية تفيد بأنه مسجل ومعتمد لدى إحدى الهيئات التي سيتم ذكرها في الفقرات القادمة

شهادة تحويل للمعاش من طرف جهة العمل.

رابط التقديم على تمويل الوظائف المهنية مصرف الراجحي

يجب أولا العبور إلى مصرف الراجحي السعودي

السعودي تظهر لنا مجموعة من الحقول الفارغة يجب تعبئتها بالبيانات الشخصية مثل الاسم والهوية والنسب

في الفراغ الأول نكتب الاسم وفي الخيار الثاني نختار الجنسية طبعا سعودي الجنسية وذلك لأن التمويل مخصص فقط للمواطنين للسعوديين

في الخيار التالي نختار إن كان ذكر أو أنثى

حدد العمر بشرط أن يكون للمتقدم حصرا

نكتب رقم البطاقة الوطنية

في الحقل الذي يليه اختر ما إذا كان لديك حساب جاري في مصرف الراجحي.

استكمال معلومات طلب التمويل الشخصي

بعد الانتهاء من معلومات الهوية والاسم وغيرها ننتقل إلى معلومات العميل المالية

ضع في الفراغ الأول فإذا كان لديك راتب محول في مصرف الراجحي

حدد الراتب الصافي الشهري لديك

نختار نوع القطاع إن كان عام أو خاص

بعدها نكمل معلومات الاتصال ونضع رقم الهاتف في الفراغ الأول

في الفراغ الثاني نكتب البريد الالكتروني

في الفراغ الثالث اكتب اسم المنطقة التي تسكن فيها

الخيار الأخير أدرج وقت الاتصال المناسب بالنسبة لك عبر اختيار أحد الأوقات المتوفرة في النموذج.

ما هي الهيئات المشمولة التي يستطيع الموظف فيها الحصول على التمويل الوظائف المهنية من بنك الراجحي