كم سعر لكزس 2021 تقسيط في السعودية ؟

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عمر شويل - جدة أصبح السؤال كم سعر لكزس 2021 في السعودية هو الأكثر إلحاحًا بعد ظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يقود سيارة لكزس LX موديل 2021 رفقة أمير قطر مؤخرًا الأمر الذي يرشح أن ترتفع مبيعات لكزس في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بفعل هذه اللقطة العفوية على غرار ما حدث مع جاكيت ولي العهد الذي ظهر به في إحدى المناسبات الرياضية وعلى الفور انهالت الطلبات على المتاجر الإلكترونية بحثًا عن هذا المنتج.

مواصفات لكزس LX موديل 2021

تأتي لكزس 2021 بمواصفات حصرية، أبرز ما يميزها هو المحرك ذي الـ8 سلندرات ، بسعة 5.7 لتر، مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الـ8 سرعات وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 362 حصانًا، كما تأتي لكزس LX مع نظام القيادة بوضعيات متعددة اقتصادي – عادي – رياضي – ورياضي بلس.

أما عن وسائل الأمان فحدث ولا حرج، حيث تأتي مع وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق و الراكب الأمامي بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية، إضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات وحساس التنبيه عند الخروج عن المسار ومثبت السرعة النشط مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام إضافة إلى المرايا الجانبية المجهزة بحساس النقاط العمياء ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسيارة.

كم سعر لكزس 2021 في السعودية؟

يوجد في لكزس LX فئتين كلاهما لهما نفس المواصفات تقريبًا مع اختلافات بسيطة تنعكس بطبيعة الحال على الأسعار التي يمكن أن تكون في حدود 485,990 للسيارة لكزس موديل LX 570 SS Sport أما سعر لكزس LX 570 Black Ed فيصل إلى 511,865 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر لكزس 2021 تقسيط

يمكن الحصول على لكزس LX تقسيط في السعودية حيث هناك العديد من البنوك التي تقدم تمويل يصل إلى 2 مليون ريال لتمويل السيارات مثل بنك الإنماء ومصرف الراجحي وغيرها من البنوك التي تقدم تغطية بمبالغ كبيرة يمكن أن تكفي لشراء حتى 4 سيارات في القرض الواحد.

وعند شراء لكزس تقسيط يجب الأخذ في الاعتبار أن عدد سنوات التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة وقيمة الدفعة الأخيرة (دفعة التملك) كلها تؤثر في سعر لكزس تقسيط.