موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية 1442 والفئات المستثناة من الرخصة المهنية للمعلمين

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عمر شويل - جدة موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية 1442 ، بعد أن أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعملين بات الكثير يتساءل عن موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية 1442، كما يود الجميع معرفة مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على التفاصيل الكاملة فيما يخص الرخصة المهنية للمعلمين الجدد والفئات المستثناة من الرخصة المهنية من شاغلي الوظائف التعليمية.

موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية سيكون يوم 30-5-2021، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد، وعمل اللازم فيما يخص الفرز والمراجعة النهائية تمهيداً لإعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية 1442، وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه سيتم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها ممارس ومتقدم وخبير للحاصلين على الشهادة الجامعية فما فوق، كما سيتم إصدار رخصة معلم للمعلمين والمعلمات اللذين يزاولون مهنة التعليم.

كما أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الأعداد التي تقدمت لاختبارات الرخصة المهنية قد تجاوزت أكثر من 35 ألف متقدم ومتقدمة مشيرة أن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية ما زال مستمراً، وسوف نستعرض عليكم أدناه مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442.

الفئات المستثناة من الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

في ذات السياق أوضح عادل الحارثي المتخصص في الأنظمة واللوائح التعليمية الفئات المستثناة من الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والتي تتضمن من هم على رتبة مساعد معلم أو على رتبة معلم في المستوى 6 الدرجة 2 فأعلى، من هم على رتبة ممارس في المستوى 4 من شاغلي الدرجة 5 فأعلى ، ومن على رتبة معلم متقدم في المستوى 3 من شاغلي الدرجة 6 فأعلى إضافة إلى من يرغب بالتقاعد قبل عام 2025.

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442

وفيما يخص مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1442، جاءت كالتالي:

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد العام والتخصصي سيكون لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الخامس والعشرين من ديسمبر وحتى يوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام لجميع الفئات سيكون بداية من يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر ويستمر حتى يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير 2021، والتسجيل المتأخر سيبدأ من يوم الأول من شهر مارس وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر مارس لعام 2021.

التسجيل المتأخر للاختبار التخصصي لجميع الفئات يبدأ من يوم الثامن والعشرين من ديسمبر حتى يوم السابع من شهر يناير 2021، أما التسجيل المتأخر يبدأ من يوم الثامن من يناير وحتى يوم الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وإلى هنا نكون قد استكملنا وانتهينا من تقديم ورصد كافة التفاصيل عن موعد نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442، وتعرفنا على الفئات المستثناة من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد، فيما تعرفنا على مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442 والتي تستمر حتى شهر مارس المقبل للعام الحالي 2021، سنتابع معكم المزيد إن شاء الله حيث سنقوم برصد كافة الأخبار عن موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442 وقت الإعلان عنها.