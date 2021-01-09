حقيقة استمرار التعليم عن بعد في السعودية للفصل الدراسي الثاني 1442 والخطة التعليمية الجديدة

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عمر شويل - جدة حقيقة استمرار التعليم عن بعد في السعودية للفصل الدراسي الثاني 1442 كيف تكون الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442 بالمملكة العربية السعودية من أبرز عمليات بحث جوجل في الفترة الأخيرة، حيث أن كافة أولياء الأمور والطلاب بحالة تراقب، وقد لاحظنا بالأيام الماضية أن الكثير يتساءل عن الخطة التعليمية الجديده للفصل الدراسي الثاني وجميع التعليقات بهذا الشأن، بالتزامن مع انتهاء موعد العطلة الدراسية لنصف العام، فهل يبدأ الترم الثاني عن بعد، كما تم بالفصل الدراسي الأول، ونجد فئة كبيرة من أولياء الأمور تطالب بإتباع نهج التعليم عن بعد بشكل إلكتروني دون أن يضطر الطلاب والطالبات للذهاب للمدارس، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كافة التصريحات الصادرة من وزارة التربية والتعليم في المملكة.

الخطة التعليمية للفصل الدراسي الثاني

صرحت وزارة التربية والتعليم في السعودية على أن يكون يوم الأحد المرافق 3 من شهر جماد الآخر 1442 بداية الفصل الدراسي الثاني، والجميع يبحث في هذه الأوقات عن قرارات الوزارة الجديدة، فمن المتوقع من قبل الخبراء أن سوف يتم استمرارية التعليم عن بعد بشكل أن لاين، وهذا ما قامه باقتراحه فئة كبير من الأشخاص سواء كانوا طلاب أو أولياء أمور أو طلاب أو خبراء، ولكن أهابوا بضرورة تغيير مواعيد الحصص الدراسية لجميع المراحل والصفوف التعليمة المتنوعة، بحيث أن تكون أوقات مناسبة للطالب كأنهم بالمدارس بالفعل على سبيل المثال تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الواحد ظهراً.

هل الفصل الدراسي الثاني في المملكة إلكتروني أم لا؟

حتى وقتنا هذا مازالت وزارة التربية والتعليم في السعودية تقيم اجتماعات هامة بشأن استمرار العام الدراسي بالفصل الدراسي الثاني بعد أن اقترب موعد الانتهاء من اجازة نصف العام، ومن المفترض أن يتم تحديد آلية التعليم الجديدة عن طريق اللجنة المنعقدة من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة، لكي يتم تحديد الخطة التعليمية التي تتناسب مع الوضع الحالي التي تمر به بلاد العالم أجمه للحد منتفشي فيرس كورونا المستجد، ولتحافظ بشكل كبير على سلامة الأبناء، كما أن الوزارة صرحت بأن بالأيام المقبلة من الممكن أن يعود التعليم كما كان بالسابق مع القيام بتقليل عدد الأيام الدراسية، ويحضر الطلاب خلال يومين فقط بمواعيد مختلفة، أما أن تكون صباحاً ومساءً أو أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني بشكل إلكتروني.