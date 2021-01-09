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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عداد نزول حساب المواطن 1442 شهر جمادى الأول.. ميعاد إيداع دعم حساب المواطن في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوفر لكم عداد نزول حساب المواطن في المملكة العربية السعودية والخاص من شهر الهجري الجاري جمادى الأولى 1442، ويأتي ذلك تزامنا مع بحث الآلاف المواطنين عن صدور الدفعة الثامنة والثلاثين من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منه لجميع الفئات السعودية، وقد أصدر برنامج حساب المواطن بخصوص التعديلات الجديدة على التسجيل في حساب المواطن، ومتى ينزل راتب حساب المواطن، حيث سيتم التحدث عن هذه التفاصيل عبر هذا التقرير.
عداد نزول حساب المواطن المملكة
هذا ينتظر الكثير من الأشخاص حول المملكة ومن جميع محافظات الإعلان عن إداع دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، وفيما يخص موعد منح الدفعة 130 من برنامج حساب المواطن فقط تبقى عليها أقل من 24 ساعة، حيث سيتم إيداعها يوم غد الأحد الموافق هجريا اليوم 26 جمادي الأول على أن يصادف التاريخ الميلادي العاشر من يناير 2021.
حساب المواطن شروط التسجيل للنساء
- هذا وقد أصدر حساب المواطن بعض التعديلات الجديدة فيما يخص عملية التسجيل فيه، وتوقف التسجيل في الوقت الحالي لأنه أجرا بعض التعديلات من ضمنها التالي:
- أولا شرط تأمين المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية الدعم و استحقاق دعم حساب المواطن
- الشرط الثاني وهو أن يكون المستفيد من الدعم هو سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين
- كما يجب أن يتخطى سن المستفيدة ثمانية عشر عام وأن لا يتخطى سن 24 عام للبنات الغير متزوجات
- وبالنسبة للمطلقات والأرامل فإن الشروط في ذاتها ولا تختلف عن ما ذكر في الأعلى
- وبذلك أتممنا الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على راتب برنامج حساب المواطن الذي تقدمه الحكومة السعودية، الجدير بالذكر أن عملية التسجيل للأشخاص الجدد متوفقة في الوقت الحالي، على أن يتم إعادة فتح التسجيل لاحقا عندما توجد حاجة لفتحه.
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