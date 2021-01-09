نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبة دعم حساب المواطن لحساب كم هو حساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم رابط حاسبة دعم حساب المواطن من أجل إجراء عملية حساب راتب الدعم المقدم من البرنامج، فقد وفرت الحكومة السعودية متمثلة في حساب المواطن الحاسبة التقديرية من أجل حساب قيمة الدعم، وفي هذه الأثناء يبحث المواطنين السعوديين الذين يحصلون على الدعم، عن موعد نزول حساب المواطن وأيضا عن رابط حاسبة الاستحقاق التقديرية، والتي سنقوم بتأمينها من خلال هذا المقال، فضلا عن موعد صرف الدورة القادمة والتي يبلغ رقمها التسلسلي 38.

رابط حاسبة دعم حساب المواطن

كما ذكرنا فإن المستفيدين من هذا الدعم يقومون بالبحث حاليا عن كل من المحاسبة التقديرية وأيضا عن موعد صرف حساب المواطن ، ويأتي ذلك مع اقتراب صدور الدفعة الجديدة والتي تحمل رقم 38، ويمكن الدخول إلى حساب المواطن من أجل حساب قيمة الدخل الشهري لكل الأسرة، كما يوفر حساب المواطن أيضا رابط الاستعلام عن حساب المواطن بالهوية والذي سيتم ذكره رفقة رابط الحاسوب في الفقرة القادمة.

كيف احسب راتب حساب المواطن

يمكن حسابه عن طريق موقع حاسبة استحقاق حساب المواطن

بعدها النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية

نكتب البيانات والمعلومات الخاصة بنا رفقة الرقم السري ونعيد قراءة المعلومات للتأكد من صحتها

الآن قم بتحديد عدد أفراد العائلة والتي تزيد أعمارهم عن 18 عاما فأكثر

كتابة الدخل الإجمالي لجميع أفراد العائلة لتتم مقارنته مع الدعم الذي سيقدم في الشهر المقبل.

تعرف على رقم التواصل لحساب المواطن تقديم شكوى بخصوص الدعم المقدم

وفر حساب المواطن رقم لتقديم المشورة أو للرد على الاستفسارات المتعلقة بالدعم، الذي يوفره حساب المواطن، ويمكن التواصل معه لطرح استفساراتكم على الرقم المجاني “19912”، تجدر الإشارة إلى أن التقديم على دعم حساب المواطن معلق في الوقت الحالي، وبحسب البرنامج فإن المراجعة تتم بشكل دوري من أجل إعادة فتح التقديم.