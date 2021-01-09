نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح محفظة في البنك الأهلي عن طريق النت 1442-2021 الأهلي كابيتال في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح محفظة في البنك الأهلي عن طريق النت 1442 تتم بسهولة ضمن خدمات الأهلي التجاري السعودي، حيث تعتبر المحفظة الاستثمارية من أهم الخدمات التي يوفرها البنك الأهلي التجاري لعملاءه، فهي أحد أنواع الودائع البنكية المتجمعة في محفظة واحدة، ويمكن فتح هذه المحفظة بكل سهولة عبر الإنترنت مباشرةً، وذلك بالدخول على الموقع الإلكتروني الأهلي التجاري السعودي والدخول على خدمات الأهلي كابيتال.

فتح محفظة في البنك الأهلي عن طريق النت

خدمات كثيرة لعملاء البنك الأهلي التجاري، وجميعها عبر الموقع الإلكتروني للبنك من ذلك شرحنا لكم حاسبة التمويل العقاري، وما هي شروط التمويل العقاري للحصول على بيت أو شقة، وكل الخدمات تتم بعد فتح حساب جاري البنك الأهلي أونلاين، كما نبين لكم كيفية وخطوات فتح محفظة استثمارية في البنك الأهلي والتي تتيح الحفاظ على الأموال من المخاطر والسرقة، من خلال محفظة متاح الحصول عليها عن طريق فتح محفظة عبر موقع البنك الأهلي من النت مباشرة بإجراءات سهلة وبسيطة دون الذهاب للفروع أو معرفة مواعيدها، وتتم أونلاين في أي وقت من النت.

مميزات المحفظة الاستثمارية

تعتبر المحفظة الاستثمارية بمثابة منصة للتداول بالبنك الأهلي التجاري، ويحصل العميل على خصم 75 % من عمليات التداول بعد فتح المحفظة، ويستطيع أيضاً الحصول على خدمات مجانية كثيرة عبر الإنترنت، كما يحصل العملاء على تعويضات مالية تصل إلى 650 ريال سعودي.

طريقة فتح محفظة استثمارية البنك الأهلي التجاري

يتيح البنك الأهلي التجاري خدمة فتح محفظة استثمارية بكل سهولة عبر الإنترنت، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى مقر البنك؛ لتوفير الوقت على العملاء، وفيما يلي الخطوات التي يجب إتباعها لفتح المحفظة الاستثمارية:

الدخول على الموقع الإلكتروني البنك الأهلي التجاري عبر الرابط السابق.

ثم الدخول من الخدمات المصرفية على الأهلي تداول

بعد ذلك قم بقراءة شروط فتح المحفظة جيداً، ثم الموافقة على هذه الشروط من خلال الضغط على زر موافق.

ثم اضغط على خيار التالي، ثم اضغط على خيار فتح الحساب، وقم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من فتح الحساب، ستصلك رسالة تتضمن رقم الحساب، وكود تفعيل رقم الحساب.

قم بإدخال الكود في الصفحة الخاصة بذلك

بعد ذلك قم باستكمال جميع البيانات المطلوبة من العميل سواء كانت بيانات مالية أو شخصية.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، تستطيع بذلك امتلاك محفظة استثمارية، ويُمكنك إضافة الأموال في المحفظة لاستثمارها في السوق المالي.

بالصور تعليمات الحصول على محفظة الأهلي كابيتال

ويجب التأكد جيداً قبل فتح المحفظة الاستثمارية من أن المبالغ المالية الموجودة في الحساب البنكي تغطي المحفظة، ويمكنكم الاتصال على رقم هاتف البنك الأهلي للاستفسار من خدمة العملاء، بالإضافة إلى أهمية العلم بوجود غرامة موقعة على العملاء في حالة التأخر عن تجديد المحفظة بعد انتهاء موعدها.