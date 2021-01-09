نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الأقل دخلاً.. رابط التقديم sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية عام 1442 هي أحد القروض الهامة التي يتم توافرها بجميع فروع المملكة العربية السعودية، ويتم صرف قروض الأسرة بضمان توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم ذهاب القروض إلى الأفراد محدودي الدخل بهدف مساعدتهم علي مواجهة تكاليف الحياة الصعبة والظروف الاقتصادية المتزايدة خلال هذه الفترة، ويتم صرف قروض متنوعة لعدد من الفئات العمرية، فهناك قروض يوفرها بنك التنمية الاجتماعية خاصة بالأسرة فقط، وقروض خاصة بتمويل الزواج، وتمويلات خاصة لترميم المنازل أو المساكن الخاصة بكل مواطن، وسوف نوضح لكم تفاصيل قروض قروض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وغيرها من البرامج التمويلية.

شروط قروض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية قد حدد عدد من الالتزامات التي يجب توافرها من أجل الحصول على القروض التي تخص الأسرة السعودية، علي أن تسري هذه الشروط بجميع الفروع التابعة لبنك التنمية الاجتماعية:

يجب أن لا يتعدى سن العميل الراغب في للحصول على القرض عن 70 عام وعمر الفرد الكفيل يجب ألا يتعدى عن 55 عام.

الحد الأقصى من نصيب الفرد من الدخل الإجمالي للأسرة هو 200 ريال سعودي.

يتم السماح للحصول علي قرض الأسرة للمرأة المطلقة أو الأرملة وتعول طفل واحد علي الأقل وذلك دون وضع حد معين للعمر.

مستندات وإجراءات الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

التقديم على قرض الأسرة يتم بأي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية وفق توافق المستندات التالية لجميع المواطنين:

يتم تقديم نموذج تمويل رقم 104 علي أن يكون المستند أصل.

اعتماد نموذج 104 من جهة العمل التابع لها الموظف.

يجب تقديم الرقم الخاص “الآيبان” علي أن يكون معتمد بختم البنك.

تقديم بيان أصل لكشف الحساب عن مدة 3 شهور سابقة.

تقديم بيان خاص يضم بيانات العميل من خلال وزارة الداخلية.

يتم تقديم نموذج تمويل رقم 105 للعاملين بالقطاع الخاص.

تقديم إلكتروني للحصول علي قروض بنك التنمية الاجتماعية

أصبح التقديم علي قروض بنك التنمية الاجتماعية إلكترونياً لجميع المواطنين من خلال الدخول علي موقع بنك التنمية الإلكتروني.