نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة قيد الصرف من الموارد البشرية ورد العناية بالعملاء لتحديد موعد مقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 هـ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني ’’hrsd.gov.sa’’، والذي تقدم من خلاله العديد من الخدمات الهامة التي تخدم الجمهور في المملكة، وتوفر معاشات الضمان الاجتماعي للمستحقين طبقاً لشروط تم الاتفاق عليها مسبقاً، وتجهيزها من أجل النهوض بالحالة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، التي تسير إثرها المملكة عن طريق كافة الوزارات، وزارة التعليم السعودية، وزارة الداخلية، وغيرها من الوزارات.

الموارد البشرية المساعدة المقطوعة 1442

هي مساعدة مالية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي على ألا يتجاوز مقدار المساعدة مبلغ ثلاثين ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج، وللحصول علي مقطوعة الضمان يجب الوقوع تحت الشروط التالية:

يجب أن تكون جنسية المتقدم ’’سعودي’’.

يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

يجب أن يكون المتقدم محدود الدخل.

يجب أن يكون راتب الأسرة من فردين، أقل من 3000 ريال.

يجب وجود بطاقة مدنية للمتقدم، وذلك لوجود الهوية.

يجب أن يتم تقديم البيان التفصلي الخاص بالراتب الشهري.

يجب مصادقة البنك، علي الحساب الشخصي الخاص بك.

يظهر لنا من المنشور السابق، وفق ما جاء من العناية بالعملاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رد المسؤولين عن هذا الأمر، وتوضيح كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي والمتابعة للطلب.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أخر الأخبار فيما يخص الضمان الاجتماعي 1442، كما تم التطرق إلي موعد صرف المقطوعه للمستحقين، والذي لم يتم تحديده، ويتم العمل وفق آلية تتبعها المملكة طبقاً لأحقية وأسبقية التقديم بالطلب، وللمتابعة عليكم اتباع الخطوات المرفقة أعلاه.